Luis Nava: “Mi hijo me dio una mochila para que se la entregue a una persona determinada”

Luis Nava, exsecretario de Alan García, fue sindicado por su hijo de haber recibido mochilas de dinero de parte de Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht en el Perú.

“Si usted lee la declaración, yo sí digo que mi hijo me dio una mochila y que yo se le entregué a la persona determinada para quien era”, indicó Luis Nava en RPP. “Me dijo que había dinero de un negocio que había hecho con el expresidente”, agregó.

“Yo nunca vi el dinero ni lo conté, ese dinero estaba en un maletín con clave”, aclaró en otro momento.

En otro momento, Luis Nava contó que ha tenido un problema con su corazón y que, al parecer, su marcapasos se ha descalibrado; sin embargo, cuestionó que no le habían permitido ver a un cardiólogo.

“Más o menos a la 1 a. m. sentí una descarga eléctrica en mi pecho, como si hubiera metido mis dedos a un enchufe, grité y me auxiliaron. Me llevaron al tópico y le expliqué al doctor porque mi marcapasos se había descalibrado”, expresó Luis Nava. “Me vino nuevamente la descarga a las 5:30 a. m. y a las 6 a. m. y hasta ahora no me quieren evacuar para que me vea un cardiólogo”, añadió.

Cabe señalar que una de las revelaciones de Luis Nava ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato fue sobre presuntas irregularidades en la compra de una casa en la playa Los Cocos.

“García me comentó sobre la propiedad que compró a nombre de su pareja Roxanne Cheesman. La propiedad se encuentra ubicada en la playa del balneario “Los Cocos”, en Asia. […] Tengo conocimiento sobre la propiedad antes mencionada porque era amigo de García Pérez y de Roxanne Cheesman”, contó. Tras esto, la economista aseguró que la compra se dio con recursos personales.