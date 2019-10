Dinero de OAS y Odebrecht se habría usado para pagar publicidad de campaña de Castañeda

El líder de Podemos para el Progreso del Perú, José Luna Gálvez, señaló que el presunto dinero aportado por OAS y Odebrecht –de un millón de dólares– para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio habría sido utilizado para el pago, en bolsas, de la publicidad.

En entrevista con Cuarto Poder, el excongresista de Solidaridad Nacional se refirió a un audio de una conversación con Alejandro Bances Riojas, gerente general de la agencia de publicidad Pixel Media Perú, que fue contratada por el partido para la campaña municipal.

“Me dijo que Jorge Zegarra (exmilitante de SN y formó parte del Comité Directivo de Invermet) le daba bolsas de dinero a él para colocar (el) producto”, indica José Luna en referencia a la publicidad. “Zegarra le pedía solamente la guía de colocación de publicidad y ahí él colocaba (…) y le pedía por cuadriplicado todavía para publicar por otro lado. Y ahí me dijo que Martín Bustamante pagó directamente a Radio Programas”, añadió.

En el audio al que hace referencia el también exsecretario general de Solidaridad Nacional, Bances indica que el dinero se los dio “ese de Zegarra, que se quedaba la mitad para él. (…) Me llevaba a El Trigal, me hacía esperar en una panadería y me daba la plata. Era un millón y medio y me daba 700 mil dólares. (…) A Radio Programas sí pagó, eso de hecho lo pagó Bustamante”. Este último es en referencia a Martín Bustamante, quien fue mano derecha de Luis Castañeda en el partido amarillo.

“Han aparecido millones, de dinero que no conocíamos y no sabíamos de dónde venía ni qué amigo aportó”, explica José Luna, añadiendo que esa agencia publicitaria recibía una comisión. En otros casos, “le sacaron la orden de publicidad y ellos mismos directo fueron a pagar. (…) Era para la comisión”.

Alejandro Bances, en el audio, añade que Zegarra le pedía entre tres a cuatro copias. “Le decía ‘doctor, una nomás’. ‘Dame tres, cuatro porque se me pueden traspapelar’, y ahorita me acuerdo que iba con uno, iba a sacar plata de otro, de otro y de otro. Ya venía y me decía ‘Bances, ahora tienes que hacer otra pauta’. Le decía ‘pero esta ya está aprobada”. ‘No, bájale, bájale, muchos avisos hay’”.

Dentro de la conversación, Bances añade que “unas bolsas negras me daban. Una vez le digo (a Jorge Zegarra): ¿y cuánto hay acá? Hay tanto’. Entraba a mi oficina y no había tanto. Siempre se ‘pelaba’ cien, doscientos mil dólares”. La bolsa, según él, era de entre 780 mil a 900 mil dólares. Para José Luna, ahí calza el millón de dólares.

Luna Gálvez también indica que se reunió recientemente con Luis Castañeda, a pedido del exalcalde. Según el dueño de la Universidad Telesup, el exalcalde señaló que “no lo veo a Martín Bustamante”. “Yo entendí que estaba protegiendo a Martín y que iban a cag***e lo que sea, ahí suponía que eran 100 mil nomás. Entonces, le dije ‘oye, un momentito, eso es un problema’. Me responde ‘pero va a salir un dispositivo legal que va a ordenar la cuestión de los aportes de campaña’”.

José Luna señala que este dispositivo aprobado por el Congreso “no había salida todavía, la reunión fue antes”.

Según sostiene la Fiscalía, el excongresista habría contratado de manera ficticia a Luis Castañeda como “asesor académico” de la Telesup. El dinero pagado al exalcalde vendría de Odebrecht y OAS.