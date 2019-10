Ministra del Ambiente sobre Meléndez: “En este Gobierno no blindamos a nadie”

Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, se refirió a Jorge Meléndez, titular de Desarrollo e Inclusión Social, quien ha sido acusado de haber interferido en la contratación de la madre de su hijo en la Comisión de Ética.

Muñoz aclaró que el Gobierno “no blinda a nadie” y que se deberá hacer una investigación profunda que defina si Jorge Meléndez está involucrado o no en un caso de nepotismo.

“En este Gobierno nosotros no blindamos ni protegemos a nadie (...) Para nosotros es muy importante que se sigan los debidos procesos”, acotó la ministra del Ambiente.

Cabe señalar que Jorge Meléndez se ha defendido de las acusaciones en su contra y ha asegurado que no recomendó a nadie para trabajar en el Parlamento, ahora disuelto.

El ministro indicó que la responsabilidad recae en Janet Sánchez y que es ella quien debe dar las explicaciones por aceptar como trabajadora a la persona que está vinculada directamente con él.

“Yo no he recomendado a nadie. A sus manos (de Janet Sánchez) llegan hojas de vida. No tengo absolutamente nada que ver con la contratación”. dijo Jorge Meléndez.

PUEDES VER Zeballos: JNE decidirá si congresistas disueltos participarán en elecciones 2020

“Esto no es un concurso público. Son cargos de confianza de la presidenta de la comisión y ella tomó a consideración contratarla [...] Todo parlamentario tiene la discrecionalidad y no tiene mandato imperativo para recibir órdenes de nadie”, añadió.

Por su parte, Janet Sánchez dijo en Panorama que fue Jorge Meléndez quien recomendó contratar a Érika Fernández Carrasco, quien laboró durante 3 meses. “El congresista Meléndez en su momento la recomendó, pero yo la entrevisté, y la señora cumplía con los requisitos que necesitaba el cargo”, indicó.

Pese a esto, Janet Sánchez negó haber conocido el vínculo entre Érika Fernández y Jorge Meléndez y aseguró que, de ser así, nunca la hubiera contratado.