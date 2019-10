Zeballos: JNE decidirá si congresistas disueltos participarán en elecciones 2020

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, reiteró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el encargado de decidir si los excongresistas disueltos podrán postular a las elecciones legislativas programadas para este 26 de enero del 2020.

Agregó que esto lo establecerá cuando algún integrante del Parlamento disuelto se presente como postulante, esto luego que se inscriban las listas de los candidatos cuyo plazo máximo es el 18 de noviembre.

PUEDES VER Fuerza Popular valida disolución del Congreso al participar en elecciones 2020, dice Meléndez

“El JNE, como ente autónomo y con la delicada responsabilidad de impulsar y sobrellevar este proceso eleccionario, tiene la responsabilidad de ceñirse a la ley para determinar las inquietudes que puedan llegar a su consideración. En el caso concreto de que pudieran o no participar de las elecciones de enero del 2020 o del próximo 2021, es una determinación que autónomamente tiene que tomar el JNE”, declaró a la prensa.

Posición del Ejecutivo

No obstante, Vicente Zeballos enfatizó que el Poder Ejecutivo considera que la no reelección de parlamentarios debería aplicarse en los comicios de enero del próximo año y de esta manera no se debe permitir la postulación los que fueron parte del Congreso disuelto.

Sin embargo, sostuvo que la decisión la tiene que tomar el JNE y respetan la autonomía de los partidos políticos de formar alianzas entre ellos.

PUEDES VER Advierten que Verónika Mendoza arriesga el 2021 por alianza con Cerrón

“Desde la concepción del Ejecutivo, nosotros hemos impulsado la no reelección de los parlamentarios. Esto fue masivamente aprobado en el proceso de referéndum del 9 de diciembre pasado. Consideramos que no está permitida la postulación para el próximo enero, ni mucho menos para las elecciones del 2021; sin embargo, quien tiene que tomar la decisión es el JNE”, señaló.

Zeballos indicó que una política del Gobierno es la descentralización, motivo por el que fue parte de la inauguración del Primer Gore Digital en la ciudad de Cajamarca, junto a su gobernador regional, Mesías Guevara, y a la ministra de Salud, Zulema Tomás.

Fuerza Popular anunció el último domingo que participará en las elecciones legislativas en el 2020, lo que para el ministro Jorge Meléndez significa que validan la disolución del Congreso, ejecutada por el presidente Martín Vizcarra.