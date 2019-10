Vicente Zeballos: “Creo que el Congreso que viene va a ser mejor que el anterior”

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, recibió a La República para conversar sobre sus primeras semanas en el cargo. Varios anuncios: se están preparando decretos de urgencia sobre la cobertura del SIS y medicamentos genéricos. Además, el gabinete expondría su plan de trabajo, entre el 28 y 29 de este mes, ante el Acuerdo Nacional. Asimismo, calcula que hacia marzo ya debería estar funcionando el nuevo Congreso. Por último, niega que este sea un gobierno de izquierda. “Es de centro”, dice.

¿Es más fácil gobernar sin Congreso?

Es un poco más complejo porque la responsabilidad es el doble. Las decisiones van a ser auditadas por el nuevo Congreso que se instale.

Van tres decretos de urgencia. ¿Hay un aproximado de cuántos se van a emitir?

No tengo esa proyección. Estamos revisando unos ejes temáticos que queremos impulsar.

¿Hay algún decreto de urgencia por salir, fuera de la ley de presupuesto?

Hay algunos compromisos asumidos: la cobertura del SIS, el tema de medicamentos genéricos. Hemos pedido a cada ministerio que defina las normativas prioritarias de su sector.

¿Hay fecha para emitir el DU para reactivar las obras paralizadas que ha entregado la Contraloría?

Posiblemente este miércoles. Ya se empezó a deliberar en el Consejo de Ministros.

¿Con modificaciones?

En principio, la norma mantiene su matriz esencial, propuesta por la Contraloría.

¿Cuándo le van a decir al país qué quieren hacer hasta julio del 2021? ¿Se van a presentar ante la Comisión Permanente?

No está habilitada para ello. Podría ser ante el Acuerdo Nacional, para exponer la política general del gobierno. Esperemos hacerlo entre el 28 y 29 de este mes. Sería un mensaje plasmado en un documento formal.

¿Está de acuerdo con la frase: “El Ejecutivo ya no tiene excusa para no gobernar”?

Es una frase bastante fuerte, como si no hubiera gestión. Y quizás podría ser corroborado por el bajo gasto público que tenemos. Desde que estoy en la PCM se ha puesto atención especial en el gasto público. Se está en sesión permanente, revisando el estado de avance. Queremos que el año que viene el gasto público sea constante, mes tras mes, y no esperar al último trimestre.

¿Qué le quieren dejar al país?

En principio, dada la coyuntura, un mensaje de estabilidad, de confianza en las instituciones. Lo segundo es la lucha contra la corrupción.

La sensación, sin embargo, es que falta gestión en temas como salud, educación, trabajo.

Quizás nos hemos focalizado en esos dos lineamientos (institucional y lucha contra la corrupción). Pero también están el desarrollo económico, social y la descentralización. Los dos primeros han absorbido a los otros tres, cuando todos deberían estar al mismo nivel.

¿Admite que no están al mismo nivel?

Quizás por lo comunicacional no estén bien posicionados, sin embargo, en el tema del desarrollo económico se hacen esfuerzos para impulsar la inversión y hacerle sentir a los empresarios privados que el país confía en ellos. Hace poco se hablaba de cambiar la Constitución, de cambiar el modelo económico, y esto generaba algún nivel de desconcierto, pero las reglas están claras. Aún con la debilidad que pueda tener el marco constitucional, el país avanza…

A usted le han dicho ‘velasquista’.

Sí, pero esos son comentarios trasnochados. Yo creo que el modelo funciona, tenemos una economía estable. La peruana es una de las economías más sólidas de América Latina, con una expectativa de crecimiento de 2.7.

De acuerdo, pero insisto: ¿qué quieren dejarle al país en educación, salud?

Queremos un país con equidad y cobertura de servicios. Hay gran falencia en infraestructura de servicios, y estamos inmersos en un proceso de respuesta integral. El presidente Vizcarra viaja día tras día, no solo para compartir diagnósticos sino para dar respuestas e inaugurar obra pública.

¿Qué van a hacer en educación?

Queremos una educación equitativa con oportunidad para todos, inclusiva. Esto pasa por los estudiantes, por mejorar las condiciones laborales y remunerativas de los docentes, de forma gradual. Y tercero, por mejorar la infraestructura.

Se les va a exigir resultados.

Sí, estamos en ese proceso. El tema Congreso-Ejecutivo ya quedó en un segundo orden, por no decir que es inexistente, inadvertido. Ahora estamos abocados a la gestión. Y la primera tarea es impulsar el gasto público, con un presupuesto que se ejecute desde los primeros días.

¿Cuándo va a estar funcionando el nuevo Congreso?

Debería estar instalado en marzo.

¿Qué perfil de Congreso le gustaría al Gobierno?

El perfil que va perfilándose es el de un cambio generacional, con bastante juventud, lo que es saludable. Va a haber más ciudadanía y un mayor compromiso. Creo que el Congreso que viene va a ser mejor que el anterior, habrá una representación más consciente de su rol.

¿Desea un Congreso con oposición, o más amable?

La lógica pasa por un Congreso más concertador y comprometido con el país, que permita un entendimiento. Es normal que haya desavenencias, pero eso no puede ser obstruccionismo.

Sé que el JNE es el que debe pronunciarse, sin embargo, para el Ejecutivo ¿los congresistas disueltos pueden postular en enero?

En principio, no. No pueden postular ni en enero ni mucho menos en 2021. Sin embargo, el JNE tendrá que sacar una resolución vinculante.

¿Ya hizo las paces con la Confiep?

He conversado con varios gremios, y esta semana se va a hacer lo mismo con los de carácter sindical y laboral.

María Isabel León, la presidenta de la Confiep, fue bastante crítica con el Gobierno.

Sacaron un pronunciamiento, pero la mejor forma de entenderse es dialogando. Y ha sido una reunión saludable, a tal extremo que tendremos una nueva reunión esta semana que viene.

¿O sea la Confiep ya no va a insistir en la tesis del golpe?

No, entiendo que no. Creo que son conscientes de que la vida institucional del país sigue un curso regular.

¿El Tribunal Constitucional debe admitir la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea?

Dos premisas: el gobierno respeta la autonomía del Tribunal Constitucional y es consciente de que la decisión asumida se enmarca en la Constitución. Dicho esto, la demanda ha sido planteada por el señor Olaechea como presidente del Congreso y para nosotros él es presidente de la Comisión Permanente. Hay un vicio de legitimidad, se le llama técnicamente legitimidad para obrar. No estaría habilitado para proponerla. En esa lógica, no debería ser admitida la demanda.

¿No sería mejor que se admita para que el TC ponga reglas claras sobre la cuestión de confianza?

Las reglas están claras, la vida institucional del país sigue su curso regular.

¿Cuándo va a estar funcionando la Junta Nacional de Justicia?

De acuerdo con el cronograma de la comisión especial, los primeros días de enero. Espero que así sea.

¿Lo puede garantizar?

No lo puedo garantizar porque ese rol lo asume la comisión especial, que tiene siete integrantes. Obviamente, hay una comunicación permanente, porque el país no puede seguir en zozobra.

¿Hay salida para Las Bambas sin violentar ni suspender los derechos de las comunidades afectadas?

La salida es el diálogo. Con Cotabambas se ha avanzado. En paralelo surgió lo de Chumbivilcas. La necesidad elemental de garantizar el derecho de circulación y de restablecer el orden público motivó esta medida extrema, que no hubiéramos querido asumir: la declaratoria de emergencia por 30 días. La puerta del diálogo jamás se ha cerrado. Este fin de semana hay una reunión entre las autoridades comunales y municipales y se le ha convocado a la empresa para que se sume, porque debe responder por una variedad de compromisos pendientes por atender.

¿Va a mantener a Meléndez y a Trujillo en el gabinete?

Todos los ministros, incluido el que habla, estamos en un espacio de evaluación permanente.

¿Están en evaluación, entonces?

Todos estamos en evaluación.

Pero ellas más que otros, digamos.

Lo dejamos ahí.

“Este no es un gobierno de izquierda, es uno de centro”

¿Este es un gobierno de izquierda?

No, este es un gobierno de centro, con altos criterios descentralistas.

¿Es un gobierno populista?

Eso término se acuñó por los viajes del presidente, donde recoge saludos y afectos.

Y por la confrontación con el Congreso.

Hay un presidente que debe obedecer a la ciudadanía. Y un Parlamento que estaba especializado en las zancadillas. El populismo no tiene mal sentido, es hacer un gobierno apegado a los sectores sociales más excluidos, esa es una connotación positiva. Pero se le trata de llevar a lo negativo, como si se gobernara sin responsabilidad. Y este gobierno es cauto. En un gremio empresarial, al presidente le recomendaron que, para sus decisiones, algunas veces debe dar la espalda al público. Y me pareció erróneo. Esa es la percepción de algunos sectores, pero el presidente no mira a los peruanos como público, sino como ciudadanos, con deberes y derechos.

Se comentó que hubo discrepancias entre usted y Salvador del Solar. ¿Es cierto?

En lo absoluto. Que sea la oportunidad para expresarle mi profundo afecto y consideración a Salvador. Se fajó por el país y, la verdad, la salida que establece la Constitución en esta figura de crisis fue sumamente injusta con él. Debió continuar con nosotros.

Se dice que tiene aspiraciones políticas. ¿Votaría por él?

El voto es secreto.