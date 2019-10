Jorge Muñoz sobre Acción Popular: “Me inscribí hace más de dos años, pero mi ficha nunca se registro´”

Jorge Muñoz, alcalde de Lima Metropolitana, reveló que, si bien él se inscribió a Acción Popular hace más de 2 años, desconoce qué ocurrió con su ficha de registro.

“Hay una situación curiosa porque yo me inscribí hace más de dos años, pero mi ficha nunca se registró. Hay voces que dicen que fue secuestrada, rota, disuelta (risas). Eso hace que yo no tenga formalmente una actividad política dentro del partido, porque no formo parte de las comisiones ni nada por el estilo”, contó a La República.

Al ser consultado sobre si su posición no es de militante, Jorge Muñoz indicó que él siente que lo es desde el primer día en que firmó la ficha de registro y que viene actuando como tal. Sobre su rol, expresó que es alguien que está opinando constantemente, pese a no tener un cargo formal.

“Hace poco he opinado sobre qué creo que debería ser el futuro del partido respecto a las elecciones congresales que vienen, y he dicho que deberíamos apostar por los jóvenes para buscar un recambio”, dijo Muñoz a La República.

“Ha habido voces distintas. Es parte de la democracia, pero creo sinceramente que nuestro pensamiento va calando. Mañana vas a haber un plenario a donde iré para llevar la opinión”, agregó el alcalde de Lima.

Como se recuerda, Jorge Muñoz se refirió anteriormente a Luis Castañeda y al allanamiento de su inmueble por parte de la Fiscalía. “La justicia tiene que hacer su trabajo profundamente y si esto es lo que corresponde tiene que seguir adelante”, acotó y añadió que “era algo que se venía escuchando en los últimos tiempos”, expresó.

En referencia al trabajo de Luis Castañeda como alcalde de Lima, indicó que “son herencias pesadas, pero como sucesores de esa gestión no decimos que no sanearemos, sino que tenemos que tener la capacidad para sanear todo lo que los ciudadanos se merecen”.