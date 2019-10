Basombrío: “No veo un escenario en el que Vizcarra quiera quedarse y convertirse en un dictador”

Carlos Basombrío, exministro del Interior, se manifestó respecto a la disolución del Congreso, luego de que le negaron en dos ocasiones la cuestión de confianza al Ejecutivo.

Basombrío negó que el presidente esté actuando como un dictador. “No veo un escenario en el que Vizcarra quiera quedarse y convertirse en un dictador. Manteniendo la crítica en que la forma en que cerró el Congreso es por lo menos discutible”, explicó en Perú 21.

En otro momento, explicó que el Gabinete de Vizcarra se ha caracterizado por trabajar con “bajo perfil” y consideró que el nombramiento de la titular de Economía se da para transmitir confianza al sector empresarial.

Sobre la preocupación del empresariado, dijo no creer que se dé “tanto porque piense que viene el chavismo y la dictadura, sino porque la incertidumbre posterga las decisiones sobre grandes inversiones. No creo que el cambio de ministros vaya a asegurar un cambio significativo en la gestión pública porque el problema es más complicado. El problema tiene que ver con un Estado y reglas de actuación que son muy castrantes para la posibilidad de producir resultados y que el Gobierno no tiene ni el mandato ni la capacidad para cambiar y quizás ni las ganas de enfrentarlo porque eso siempre incluye medidas impopulares”.

“Yo no veo de aquí al final del Gobierno ni grandes catástrofes, pero tampoco veo que el presidente vaya a poder mostrar grandes resultados en el periodo que viene”, añadió Basombrío.

Asimismo, Basombrío consideró que, si bien cree que Martín Vizcarra tiene la intención de lograr buenos resultados en su gestión, son necesarias reformas importantes en la gestión pública, las cuales suelen ser complicadas y este Gobierno no tiene la fuerza política para hacerlo.