Arequipa: Las otras razones de Horacio Zeballos para irse de Nuevo Perú

Juan Carlos Soto y Wilder Pari

El excongresista disuelto Horacio Zeballos, a través de sus redes sociales, informó de su alejamiento definitivo de Nuevo Perú, agrupación de izquierda que preside Verónika Mendoza.

En un comunicado, Zeballos justifica su salida advirtiendo una incapacidad de la organización para consolidarse como partido (carece de inscripción partidaria). Por eso, dijo, recurre a alianzas con Juntos por el Perú y Perú Libre, del cuestionado gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, condenado por actos de corrupción.

El coordinador regional de Nuevo Perú en Arequipa, Diego Lazo Herrera, lamentó la actitud del exparlamentario y que encuentre esa excusa para alejarse de la militancia. La noche de ayer, se selló la alianza entre las tres organizaciones.

Según Lazo, Zeballos se marchó del partido hace cuatro meses. Pidió una licencia y la suspensión de sus obligaciones partidarias (que no le descuenten el aporte que hacían los congresistas de su sueldo). ¿Cuál fue el motivo? Una discrepancia con la elección del nuevo comité.

Su hermana, Luz Marina Zeballos, fue derrotada en un proceso muy accidentado. Primero, se frustró el Congreso Regional en mayo pasado, donde debía elegirse a los dirigentes. En el acto, que contó con la presencia de Verónika Mendoza, no prosperó la lista de consenso planteada por Zeballos. Luego, en la elección, voto a voto se impuso a Lazo.

No sería la única razón. Aparentemente, Zeballos tiene otros planes. Se le ha ligado a un movimiento político, República Independiente, cuya coordinadora trabajó como asesora del exparlamentario.

Señala irregularidades

Horacio Zeballos indicó que los argumentos de Lazo intentan desvirtuar su renuncia. No negó que las discrepancias con Nuevo Perú se hayan gestado en las elecciones del comité regional, en las que participó su hermana, y que, a raíz de ello, haya solicitado una licencia. Sin embargo, sostiene que el proceso estuvo rodeado de irregularidades. “Hay una serie de documentos internos que me dan la razón”, expresó el político.

Sobre la posibilidad de conformar un movimiento independiente, indicó que tuvo varias propuestas, pero no precisó una en particular. Incluso sostuvo que anteriormente varios miembros del actual comité regional le propusieron emprender movimientos, pero se negó. Ahora no ve mal emprender un camino propio, pues está libre. "No sería mala idea conformar algo regional", dijo.

Añadió que la oposición a una alianza con Vladimir Cerrón y Yehude Simon no es una cortina, como deja entrever la coordinación regional de Nuevo Perú, pues las discrepancias con el pacto fueron un tema recurrente en las últimas semanas y las voces disidentes habrían sido reprendidas.

Discrepancias por alianza electoral

El exparlamentario Richard Arce también renunció a Nuevo Perú, en contra de la alianza con Vladimir Cerrón. Arce indicó que Cerrón estaba en las antípodas de Nuevo Perú por ser xenófobo y misógino.

El coordinador provincial en Arequipa, Arturo Salas, también se mostró en desacuerdo con la alianza con Perú Libre, pero precisó que no renunciaría por ello. También cree que Zeballos tiene otras motivaciones para renunciar. Salas diferenció la situación de Vladimir Cerrón de la de Yehude Simon (nombrado en los codinomes de Odebrecht), pues el primero tiene sentencia.