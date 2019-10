Congresistas disueltos del sur evalúan aún postular al nuevo Parlamento

Redacción Sur y sus corresponsales.

¿Pueden postular los excongresistas disueltos al Parlamento? Es una interrogante que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no quiere resolverla hasta que se le presente algún caso concreto. Sin embargo, algunos analistas consideran que sí están aptos pese a prohibirse la reelección con las últimas reformas políticas. Sostienen los especialistas que esa medida entrará en vigencia para el próximo periodo constitucional 2021-2026. Los nuevos congresistas completarán el periodo 2016-2021 regido con las normas anteriores que admitían la reelección.

Sin embargo, Jorge Luis Mamani tiene una opinión distinta. Recordó un fallo del JNE sobre un alcalde en controversia por su reelección. El organismo electoral determinó en 2018 que el burgomaestre de la provincia de Purús, Ucayali, Domingo Ríos Lagos, no podía repetir el plato. “Se estableció que cuando una autoridad termina su mandato no puede volver a postular ni los que no lo completen; bajo esa lógica, podría no ser posible que los excongresistas vuelvan a ser candidatos”, señaló.

De vuelta al ruedo

Con esta ventana abierta, algunos exlegisladores disueltos quieren recuperar sus curules. Argumentan que dejaron varios proyectos de ley inconclusos. En Puno evalúan esa opción Alberto Quintanilla Chacón y Oracio Pacori, elegidos con la camiseta del Frente Amplio, agrupación con la que rompieron. Por eso su postulación dependerá de una alianza entre su actual agrupación aún sin inscripción, Nuevo Perú, con Perú Libre y Juntos por el Perú (estos dos últimos con inscripción).

Alberto Quintanilla aseguró a La República que nada está decidido. Dijo que evaluará la situación considerando el acuerdo que adopten sus militantes de Poder Democrático Regional, uno de los aliados de Nuevo Perú. Oracio Pacori indicó que no tomó ninguna decisión pero que si Nuevo Perú lo convocaba, lo evaluará tomando en cuenta el actual contexto político.

El exparlamentario Lucio Ávila descartó su postulación y aseguró su alejamiento de la vida pública. Recordó que ya pidió su reincorporación como docente de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA).

El cuestionado excongresista Moisés Mamani tampoco postulará. Las bases del fujimorismo aseguraron que sería un error convocarlo nuevamente por sus antecedentes. Plantearon su desafiliación.

En Arequipa la situación es también de incertidumbre. Ana María Choquehuanca, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en 2016, no tiene nada definido. Esperará el pronunciamiento del JNE. “No es tan fácil, estamos saliendo de un congreso disuelto muy cuestionado y lo que menos quiero es generar problemas”, dijo.

Por su lado, Sergio Dávila no tiene contemplado volver al Congreso, aunque si le proponen regresar lo evaluará.

Quien descartó su participación es Justiniano Apaza. Indicó que el Frente Amplio decidió que ninguno de sus exparlamentarios vuelvan a postular. Propondrán cuadros nuevos. Apaza pidió a las organizaciones sociales que presenten a sus candidatos y que participen en política, pues normalmente no hay quien los represente en el Congreso.

El panorama político de los exrepresentantes de Tacna también está en suspenso. Guillermo Martorell, quien fue elegido por el partido Fuerza Popular, prefiere esperar la opinión del JNE.

Adelantó que el domingo próximo, el partido Fuerza Popular se reúne con sus principales dirigentes en la capital de la República. Ahí se definirá si la agrupación participa en esta elección. Luego seguiría la coordinación a nivel de regiones.

Vicente Antonio Zeballos Salinas pertenece al Congreso disuelto pero ahora es el Premier. Es improbable su participación debido a sus actividades actuales.

Mientras tanto, Mario Fidel Mantilla Medina, quien resultó legislador como invitado de Fuerza Popular, señala que aún no ha definido nada. Dijo que esperará que primero se resuelva la demanda competencial que el expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, planteó ante el (TC) sobre los motivos del cierre del Legislativo.