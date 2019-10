Vladimir Cerrón: Poder Judicial varía su condena a 4 años de prisión suspendida

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, saldrá en libertad luego de que el Poder Judicial dispusiera una variación de la condena en su contra, cambiándola de prisión efectiva a suspendida.

De acuerdo a Perú21, la suspendida autoridad regional de Junín deberá cumplir una condena de 4 años y 8 meses, aunque bajo un régimen de sin carcelería.

“Él va a salir de prisión [...] Su condena ya no es efectiva, sino suspendida”, indicó de manera sucinta el abogado de Cerrón, Ángel Espinoza.

Como se recuerda, el Vladimir Cerrón fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva el pasado 5 de agosto por orden del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín, que lo encontró culpable del delito de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en su beneficio en el marco del caso de saneamiento en un proyecto de La Oroya, cuando gobernador por primera vez.

Producto de la sentencia en su contra, Cerrón fue suspendido de su cargo el pasado 20 de agosto. Posteriormente, la autoridad regional fue intervenido y capturado por agentes de la Policía Nacional.

En efecto, Vladimir Cerrón fue detenido por las PNP el pasado 21 de agosto al promediar la 1:40 de la tarde. Tras su captura, se dispuso su traslado al penal de máxima seguridad Huancayo 1, tras estar dos semanas en la clandestinidad.

El líder de Perú Libre fue intervenido cuando se encontraba en el módulo de sentenciados de la Corte Superior de Justicia de Junín, cuando iba a firmar por el caso Puente Los Comuneros, otro proceso en su contra por el cual tiene la condición de comparecencia de restricciones.

Cerrón y Nuevo Perú

Dada su posición en la izquierda, se barajó la posibilidad de que la organización política Nuevo Perú, que lidera la excandidata presidencial Veronika Mendoza, se uniera al partido de Vladimir Cerrón de acara a las siguientes elecciones, tanto las de enero como las generales del 2021.

Sin embargo, días atrás, el excongresista Richard Arce señaló a La República que aún no se ha evaluado la alternativa de una alianza electoral.

"Estamos todavía en el debate de si participamos o no porque legalmente no podemos hacerlo, tendríamos que ir en alianza, no habría otra alternativa”, expresó Arce a este diario.

En otro momento, consultado sobre la posibilidad de una alianza con Perú Libre, de Vladimir Cerrón, o Juntos por el Perú, de Yehude Simon —relacionado recientemente con el caso Lava Jato a raíz de las declaraciones de Jorge Barata—, el exlegislador del Nuevo Perú sostuvo que era “prácticamente imposible hacer una alianza con esas organizaciones políticas por los cuestionamientos que hay por sus líderes”.

"Nosotros no tenemos por qué cargar con ese tipo de responsabilidad”, sostuvo Richard Arce.