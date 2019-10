Mercedes Cabanillas sobre declaraciones de Luis Nava: “Nos está ofendiendo a los apristas” [VIDEO]

Mercedes Cabanillas mostró su indignación tras las declaraciones de Luis Nava, quien confirmó al Equipo Especial Lava Jato que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, entregó dinero a Alan García.

“Nos está ofendiendo a los apristas, en general. Nos duele que salgan estas manifestaciones. El Apra es un partido con más de noventa años. Imagínese, tenemos una tradición, trayectoria, tenemos mártires”, dijo en diálogo con Canal N.

“¿Cómo no nos va a estremecer, un golpe de esa naturaleza? Me parece sospechoso, en momentos que el partido está haciendo esfuerzos por reestructurarse, sale este tema. Me parece que hay un títere grande que está manejando la cosa”, agregó la exministra del Interior durante el gobierno de Alan García.

La también excongresista pidió que se realicen las investigaciones del caso para el esclarecimiento oportuno. “La justicia tiene que imponerse, la justicia imparcial. Las investigaciones sin odios. Ojalá que eso, sea así”, puntualizó.

Alan García: Luis Nava confesó que Barata le entregaba dinero en loncheras al líder aprista

Este jueves 17 de octubre se reveló que Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, declaró ante la justicia que el fallecido exmandatario recibió dinero de Jorge Barata desde el año 2006 en adelante.

El exsecretario de la presidencia dijo que Barata se reunió con el expresidente “entre cinco a seis veces en local de campaña del Partido Aprista” de la avenida Paseo de la República, en Miraflores, entre abril y mayo del 2006.

En cada reunión -detalla Nava- Jorge Barata “cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar” y que le parecía extraño que “un hombre de esa elegancia llevara una lonchera con su almuerzo", por lo que asumió que “era un hombre enfermo y que llevaba una dieta especial”.

Sin embargo, poco tiempo después, el exfuncionario de Alan García conoció que a través de esas “loncheras o maletas” Barata entregaba al ex jefe de estado 60 000 dólares en cada una.

Estas declaraciones se conocieron a través de IDL Reporteros y la confesión de Luis Nava se produjo dentro del penal Castro Castro el pasado 25 de septiembre.