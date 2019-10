INPE: “Antauro Humala vulneraba las medidas de seguridad en el penal”

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, informó este viernes que el traslado de Antauro Humala del penal Virgen de la Merced al penal Ancón II no se debió a una medida disciplinaria, a pesar que el hermano del expresidente Ollanta Humala vulneraba las medidas de seguridad.

En declaraciones para RPP, el funcionario sostuvo que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional Penitenciario al clausurar el mencionado penal de Chorrillos por la existencia de una serie de vulneraciones a la seguridad penitenciaria.

“El interno Humala ha estado vulnerando las medidas de seguridad y los controles, pero ese no es el hecho central. Independientemente de que exista ese tipo de faltas, hay una vulneración constante de los temas de seguridad que no podemos superar, porque no tenemos el control total del establecimiento penitenciario”, indicó.

Tras ello, Cárdenas Lizarbe contó que agentes del penal detectaron el ingreso de objetos prohibidos en reiteradas ocasiones, además de señalar que existen deficiencias en la infraestructura del centro penitenciario.

“A ningún interno se le trasladó como parte de una medida disciplinaria. Esto fue como consecuencia de la clausura del establecimiento penitenciario que no reúne las condiciones de seguridad para su funcionamiento”, enfatizó.

Antauro Humala cumple con una condena de 19 años de cárcel por el llamado “Andahuaylazo”. Fue trasladado junto a otros 15 internos al penal Ancón II.

El jefe del INPE manifestó que el cambio de penal se realizó no presentó ningún inconveniente, ya que los internos involucrados colaboraron “en el momento que se inició el operativo. Han pasado una evaluación médica antes de salir del recinto”.