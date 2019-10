Confesiones que matan

Con las confesiones de Luis Nava Guibert y Martín Bustamante Castro queda demostrada una vez más la extraordinaria eficacia de la detención preliminar, una de las herramientas fundamentales del Equipo Especial Lava Jato para desentrañar la corrupción. Es por eso que concertadamente los defensores de los imputados lanzaron una agresiva campaña en un intento de desactivar ese mecanismo legal que obliga a los acusados a elegir entre sufrir carcelería u obtener la libertad mediante la confesión de los delitos, propios o ajenos.

La detención preventiva contribuyó a que Jorge Yoshiyama Sasaki delatase a su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, y que el congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores, para lograr la excarcelación de su esposa, revelara los falsos aportantes a la campaña de Keiko Fujimori.

De igual forma, Miguel Atala Herrera, después de que los fiscales ordenasen el internamiento de su hijo Samir Atala Nemi, admitió que el dinero que ocultaba en el Banco Privado de Andorra le pertenecía a Alan García. Algo similar ocurrió cuando se dispuso el encarcelamiento de José Nava Mendiola, hijo del exsecretario presidencial, Luis Nava Guibert. Para no ir al presidio, Nava hijo tuvo que confesar que el brasileño Jorge Barata le llevaba dinero al exmandatario aprista García por intermedio de su progenitor. Ahora Nava padre, con la salud quebrantada por el encierro, y el temor de perder la vida en una celda del penal Castro Castro, admitió que Barata suministraba en loncheras los sobornos de Odebrecht para García.

En el caso de Luis Castañeda Lossio, su exmano derecha, Martín Bustamante Castro, ante la perspectiva de la cárcel -había sido identificado por los delatores brasileños- se acogió a la colaboración eficaz y reveló que Odebrecht y OAS le dieron sobornos al exalcalde limeño y que uno de los receptores del dinero negro fue su exaliado José Luna Gálvez.

Este tipo de prácticas corruptas no son nuevas. Como dicen los profesores Daron Acemoglu y James A. Robinson en Por qué fracasan los países (Deusto, 2012), además de enviar a prisión a los implicados, lo que también se necesita es acabar con la normalización de la corrupción, tanto en el ámbito gubernamental como en el privado. No hay corrupción más o menos buena o más o menos mala. O estás con la justicia, o en contra. No hay término medio.