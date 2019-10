Comisión Permanente sesionó sin evaluar decretos de urgencia

La Comisión Permanente del Congreso disuelto tuvo su segunda sesión, en el que tampoco revisaron los decretos de urgencia, como lo establece la Constitución. La fujimorista Luz Salgado señaló que es una función “adicional”.

La agrupación acordó por mayoría que solicitarán un informe legal externo para que se precise las facultades que tienen, luego que pretendían reactivar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Actualización

12:39 Se levanta la sesión.

12:38 Comisión Permanente aprueba que un informe legal externo precise sus facultades, con 13 votos a favor 5 en contra y 6 abstenciones. No se consideró el voto de Quintanilla por ser integrante accesitario.

12:36 Olaechea pone al voto el pedido de Mario Mantilla para que un informe legal externo precise las facultades de la Comisión Permanente.

12:32 Aberto Quintanilla reitera que son integrantes de un Congreso disuelto y recibe las risas de sus colegas.

12:00 Rolando Reátegui señaló que se debe denunciar al procurador de la PCM.

11:14 Luz Salgado señala que evaluar los decretos de urgencia es una función “adicional”.

11:12 Mario Mantila enfatiza que la Comisión Permanente ejerce todas sus funciones.

11:08 “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es intrínseca a la Comisión Permanente. Entonces ¿o estamos bien disueltos o estamos mal disueltos?”, dijo argumentando que el grupo es indisoluble junto a sus funciones.

11:03 “Pasemos al voto, porque creo que lo que necesitamos es que nos den luce”, dice Olaechea. Argumenta su punto de vista sobre las funciones de la Comisión Permanente.

10:36 Lourdes Alcorta pide que el informe se haga con especialistas del Congreso pero también externos.

10:35 Clemente Flores reitera que no está permitido que se reactive la Subcomisión y que no deben hacer “perder el tiempo en tratar de distraer en cosa que no corresponde”.

10:32 El fujimorista Mario Mantilla, suplente de la Comisión Permanente, solicita que se se haga un informe técnico legal sobre la modificación de la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque, asegura, que debe seguir en funciones por depender de la Comisión Permanente.

10:28 Marco Arana pide que la Comisión Permanente cumpla sus funciones como el de analizar los decretos de urgencia. “No estamos aceptando el sentido de realidad, le pedimos que dirija la sesión en ese sentido”, dijo.

10:15 Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, inicia la sesión.

Nota previa

La Comisión Permanente del Congreso disuelto sesiona este viernes 18 de octubre no se haya incluido la revisión de los tres decretos de urgencia (DU) emitidos por el Ejecutivo, pero sí la modificación de la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La Mesa Directiva, liderada por Pedro Olaechea, agendó esta última medida a pesar de no tener la facultad para hacerlo y constituye una infracción constitucional.

PUEDES VER Olaechea quiere reactivar subcomisión, pero es ilegal

Además, integrantes de la agrupación critican la iniciativa porque serviría para que ingresen más grupos, entre ellos varios afines a Fuerza Popular, como Acción Republicana, Contigo y Cambio 21.

Especialistas en derecho constitucional consideran que evaluar estos temas por el Legislativo es “extralimitar” el marco de funciones por no estar considerado en la Constitución.

PUEDES VER Ramos es el ponente en demanda contra cierre del congreso

No revisarán decretos de urgencia

La Comisión Permanente, única instancia representativa del Parlamento, tiene la labor de examinar los Decretos de Urgencia que emite el Poder Ejecutivo y elevarlos al Parlamento “una vez que este se instale”, de acuerdo al artículo 135 de la Constitución

Sin embargo, en la sesión programada no se ha agendado esta obligación, sino que a parte de la reactivación de la Subcomisión, se han incluido el dar cuenta de autógrafas no promulgadas ni recibidas por el Ejecutivo.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha emitido tres decretos de urgencia en el marco de la disolución del Congreso. El primero fue sobre las medidas para la realización de las elecciones, el segundo referido a la ley del libro y el tercero para acelerar la inversión.