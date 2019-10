Zoraida Ávalos ratifica a Pablo Sánchez en caso Cuellos Blancos [VIDEO]

A través de un pronunciamiento público, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos afirmó que la Junta de Fiscales Supremos no tiene atribuciones para determinar la competencia de los fiscales, ni para reducir las facultades de su despacho para delegar sus facultades de investigación.

Por lo tanto, respaldó y ratificó la competencia del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, para que por delegación de facultades, continúe investigando los vínculos de jueces y fiscales supremos con la red de los “Cuellos Blancos del Puerto”.

“La Junta de Fiscales Supremos carece de atribuciones para apartar a fiscales que conducen investigaciones. En todo caso, al tratarse de investigaciones en trámite, existen organismos procesales como la tutela de derechos a los que cuales los investigados pueden recurrir para el ejercicio de sus defensas”, señaló Zoraida Ávalos.

Precisamente, el lunes 14 de octubre, la Junta de Fiscales Supremos discutió y debatió si el fiscal supremo Pablo Sánchez puede investigar a otro fiscal supremo, con el argumento de investigar a un funcionario con prerrogativa de antejuicio corresponde de manera exclusiva y excluyente al fiscal de la Nación.

Esta posición fue compartida por los fiscales supremos Pedro Gonzalo Chávarry, Tomás Gálvez Villegas y Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez mostraron su discrepancia señalando que un fiscal de la Nación puede delegar esa facultad de investigación, lo que es habitual en otros casos.

Sin embargo, según trascendió, esta discusión no fue puesta a debate, aunque era evidente una mayoría de 3-2, pero formalmente no se votó, pués no hubo acuerdo sobre el texto a ponerse a votación y que es exactamente lo que se discutía.

“Quiero enfatizar que como presidenta de la Junta de Fiscales Supremos nunca puse en agenda el pedido del fiscal Tomás Gálvez para apartar al doctor Pablo Sánchez de las investigaciones. Fue a raíz de un escrito presentado con anterioridad por el referido fiscal que se intercambiaron opiniones para establecer un fiscal supremo puede investigar a otro fiscal supremo”, confirmó Zoraida Ávalos.

"Advierto con suma preocupación que lo que se estaría pretendiendo es la nulidad de todo lo actuado en más de 20 carpetas fiscales que han merecido más de un año trabajo fiscal. Me dirijo a la ciudadanía para reafirmar mi compromiso de lucha contra la corrupción y rechazo de todo intento de impunidad. Por consiguiente, en tanto mi despacho no tome otra decisión, las investigaciones delegadas continuarán su trámite, añadió.

El debate fue iniciado a propuesta del fiscal supremo Rodríguez Monteza. Él afirmó que la facultad de investigar a un alto funcionario público con prerrogativa de desafuero era competencia exclusiva del Congreso de la República y solo por excepción por la fiscalía de la Nación, para indagatoria

Pedro Chávarry hizo alusión a la investigación en su contra y solicitó que su planteamiento era que solo el despacho del fiscal de la Nación puede investigar, además que ahora el Congreso no está en funciones.

En tanto, Tomás Gálvez señaló que la junta debía normar y tomar el acuerdo de que un fiscal supremo no puede investigar a otro fiscal supremo. Además, que a él, dijo, lo estaban investigando por hechos que ya habían sido archivados por el Congreso.

Ávalos recordó que el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry fue el que delegó la investigación en Pablo Sánchez y que cuando, ella asume en enero, el despacho, lo único que hace es ratificar esa decisión, sin que nadie hasta ahora haya cuestionado esa decisión.

Subrayó que incluso, el doctor Gálvez ya había presentado un pedido de nulidad a la Junta, que había sido rechazado, y una demanda de hábeas corpus en la que cuestiona la competencia de Sánchez para investigarlo.

La fiscal de la Nación enfatiza que están discutiendo un tema específico y de exclusivo interés personal de la mayoría de los fiscales supremos que iba a generar un repercusión negativa en la institución.

“Y cual es el problema, lógico esto tendrá sus consecuencias, pero está dentro de la Ley”, respondió Gálvez, el más activo de los tres, en el debate.

En ese momento, la doctora Ávalos introdujo un nuevo aspecto al debate, que se precise si el acuerdo que tome la Junta regía para adelante o también a los casos en trámite y que no podía ser un texto en negativo: “un fiscal supremo no puede investigar a otro supremo”, pues en el fondo ella también es un fiscal supremo.

La discusión siguió así por varios minutos, hasta que Rodríguez Monteza señaló que su planteamiento era un acuerdo general que precise la facultad excepcional de la fiscalía de la Nación para investigar a un funcionario con prerrogativa de desafuero y da por cerrado el debate.

El reglamento de la Junta dice que el fiscal supremo que realiza una propuesta abre el debate y lo cierra. Rodríguez hace eso y a continuación, la fiscal de la Nación da por concluida la Junta, sin que nadie observe que no se realizó la votación.

Además, los acuerdos solo entran en vigencia, luego que se apruebe el acta de la Junta, lo que recién sucederá más adelante. No se descarta que en un nueva junta se vuelva a plantear el tema y se ponga a votación, pero al día hay mayoría de opinión, pero no acuerdo, dicen en el Ministerio Público.

Buscarían la nulidad de 20 casos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, advirtió que el planteamiento para que la Junta de Fiscales Supremos norme las investigaciones a altos funcionarios públicos, en realidad buscaría generar la nulidad de 20 investigaciones que realiza el fiscal supremo Pablo Sánchez.

“Advierto con suma preocupación que lo que se estaría pretendiendo es la nulidad de todo lo actuado en más de 20 carpetas fiscales”, señaló Ávalos en un pronunciamiento público emitido por su despacho ayer en la noche. Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez buscaron que la junta apruebe que Pablo Sánchez nunca los debió investigar.