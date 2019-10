Tribunal Constitucional verá demanda contra disolución del Congreso este jueves [EN VIVO]

Actualización

08:30 La CGTP y CNDDHH corean: “El primo de Olaechea no me representa”.

8:00 Colectivos sociales protestan contra la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea y la incorporación de su primo Gonzalo Ortíz de Zevallos.

Exteriores del TC. Foto: Melissa Merino/La República.

7:30 El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la sesión del TC y piió que decidan en favor de la población.

6:00 Agentes de la Policía Nacional restringe el acceso en las avenidas aledañas a la sede del TC. Solo permiten el ingreso a los trabajdores de la institución y a los periodistas, no fotógrafos.

Exteriores del TC. Foto: Melissa Merino/La República.

Nota previa

El Tribunal Constitucional (TC) evaluará este jueves 17 de octubre la admisibilidad de la demanda competencial y medida cautelar que presentó Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, contra el Poder Ejecutivo en busca de dejar sin efecto la disolución del Congreso.

También ha puesto en agenda para esta sesión analizar la solicitud de incorporación del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, como nuevo integrante de la institución. Su designación fue aprobada por el Pleno del Parlamento, ahora disuelto, pese a que no se evaluaron dos reconsideraciones pendientes.

PUEDES VER Blume envió proyecto que admite acción contra cierre del Congreso

TC se pronuncia

En la diligencia del máximo intérprete de la Carta Magna, programada para las 9:30 de la mañana, participarán los siete tribunos para evaluar los dos temas principales. El primer punto en agenda es resolver el nombramiento del primo de Olaechea.

El magistrado Carlos Ramos inicialmente no iba a participar de la sesión por tener un viaje programado para esta fecha, pero decidió suspenderlo para estar presente en el pleno convocado por el titular del TC, Ernesto Blume. El presidente de la institución anunció la sesión el último lunes.

Extrañas movidas en el TC

Ernesto Blume envió por correo electrónico a los magistrados el proyecto que recomienda admitir a trámite la demanda de Olaechea y lo reconoce como presidente del Parlamento, aún cuando está disuelto.

El titular aceptó haber autorizado que se reparta el citado proyecto, pero negó que sea de su autoría. Se comprometió a que este jueves se elija al ponente, quien será el que elabore el proyecto sobre la admisión a trámite del caso, así como de la medida cautelar.

Fuentes de Palacio advirtieron que en la sesión del TC se designaría al magistrado Ferrero como ponente en el conflicto de competencias, quien estaría favor que el Parlamento disuelto retorne.

De aceptarse la medida cautelar se dejaría sin efecto la disolución del Congreso y los exlegisladores deberían regresar a las funciones parlamentarias.

PUEDES VER Plantón por la democracia contra el intento de captar el TC

Primo de Olaechea en el TC

Pedro Olaechea envió solicitud al TC para que defina el día y hora de la juramentación de su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado. Incluso se determinó a quien debería reemplazar.

Sin embargo, tribunos señalaron que esta incorporación no debe verse en el TC porque no es un proceso culminado al haberse presentado reconsideraciones que no fueron solucionadas en el entonces Congreso.

Por su parte, Ortiz de Zevallos entregó por tercera vez, a través de un recurso formal, un oficio para insistir con su juramentación. En las dos anteriores oportunidades, explicaron las mismas fuentes del tribunal, fue recibido por Carrasco Gallardo.

El titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, también envió otro oficio presionando para que designen a su primo como nuevo magistrado.

Si Ortiz de Zevallos es reconocido por los jueces, reemplazaría a Eloy Espinosa-Saldaña, jurista que no es del agrado de Fuerza Popular y el Apra. El TC tiene pendiente resolver el hábeas corpus sobre la liberación de Keiko Fujimori y para el fujimorismo cambiar la correlación de fuerzas del tribunal es fundamental.

PUEDES VER Ramos: Blume ha buscado insistir con la admisión de la demanda competencial

¿Quiénes son los miembros del TC?

El TC está conformado por siete magistrados y cada tiene el periodo de 5 años en funciones. Es la máxima instancia de interpretación de la Constitución Política del Perú.

El presidente es Ernesto Blume Fortini y los miembros son Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. Todos ellos designados el 21 de mayo del 2014, por lo que ya cumplieron más de cinco años en el cargo y deben ser reemplazados.

Solo Augusto Ferrero Costa continuará como magistrado por haber sido nombrado el 25 de agosto de 2017. Los tribunos son elegidos por el Congreso de la República.

El último proceso de selección fue calificado de “express” por no haberse evaluado con suficiente tiempo las hojas de vida de los candidatos seleccionados sin un concurso público.

Por este hecho, el Poder Ejecutivo planteó cuestión de confianza para un proyecto de ley que buscaba modificar el proceso de elección de los magistrados del TC, pero el Parlamento rechazó la propuesta y el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Legislativo el 30 de setiembre.