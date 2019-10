Tribunal Constitucional rechaza incorporar a Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado

El Pleno del Tribunal Constitucional decidió no incorporar al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, como magistrado. Se desestimó el nombramiento con 5 votos en contra y 2 a favor.

Los magistrados José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron para que Gonzalo Ortiz de Zevallos sea incluido como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, mientras que Ernesto Blume, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña se opusieron a su incorporación.

En el documento que Pedro Olachea envió al Tribunal Constitucional, mediante el cual solicitó que su primo sea nombrado como magistrado, pidió que el nombramiento sea en reemplazo del miembro del Tribunal Constitucional de menor colegiatura que es Eloy Espinosa Saldaña.

Antes de que el Tribunal Constitucional tome una decisión, Espinosa Saldaña fue consultado sobre si consideraba que el primo de Olaechea buscaba favorecer a alguien y respondió: “Si hay alguna intención de favorecer a algún grupo político o económico, no me corresponde decirlo. Lo que sí constato, y no puedo callar, es que, como órgano autónomo, no podemos permitir que alguien nos diga quién sale y quién entra. Si no, mañana nos mandarán una resolución diciendo cómo debemos resolver o quién debe presidir la institución. Si permitimos esto sería un antecedente nefasto para la independencia y la autonomía del tribunal”.

Hace un día, Gonzalo Ortiz de Zevallos acudió a la sede del Tribunal Constitucional por tercera vez buscando ser considerado como nuevo miembro. El primo de Pedro Olaechea fue elegido por el Congreso disuelto el día en que Salvador del Solar presentó la cuestión de confianza; sin embargo, el proceso para escoger a los nuevos magistrados no culminó.