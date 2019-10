Nava afirma que Barata y García tenían palabra clave para reunirse en privado

El exministro aprista Luis Nava Guibert reveló el último 23 de septiembre a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que el exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata usaba loncheras para entregar dinero al exmandatario Alan García antes y durante su segundo gobierno.

Según informó IDL-Reporteros este jueves, el exhombre de confianza del fallecido exlíder aprista, en su condición de exsecretario de la Presidencia, observó cómo Barata visitó “hasta en 19 veces" a García Pérez en Palacio de Gobierno, y que en esas reuniones “observaba que el empresario brasileño portaba o llevaba siempre un maletín o lonchera indistintamente”.

Tras ello, Nava Guibert recordó que el ex jefe de Estado le contó que estableció con el exrepresentante de la constructora brasileña una clave secreta, que sería usada cuando alguno de ellos necesitaba hablar en privado.

“El tenía con Jorge Barata una palabra clave que solamente ellos dos sabían, y que si uno de ellos la mencionaba significaba que quería hablar en privado”, declaró.

En otro momento de su manifestación, Luis Nava, a quien el Poder Judicial le cambió una orden de 36 meses de prisión preventiva por arresto domiciliaria, reconoció que recibió un maletín de Barata destinado para el expresidente aprista.

De acuerdo a su testimonio, este maletín también tenía una clave y, en palabras del empresario brasileño, solo Alan García sabía cómo desbloquearlo.

“Le pregunté a Jorge Barata qué había y me dijo que era un poco de dinero para García, que era un negocio que había hecho con él, y que este último lo sabía [...] No vi ni conté el dinero porque el maletín tenía clave y me dijo que el presidente sabía cuál era”, agregó.