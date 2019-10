La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha puesto las cosas en su sitio. Ha desautorizado a los fiscales cuestionados, Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez, quienes abusando de su mayoría en la Junta de Fiscales Supremos removieron de modo fulminante a su colega Pablo Sánchez como encargado de la investigación preliminar de los funcionarios de la Fiscalía en el caso de la red criminal Los Cuellos Blancos.

Esa había sido la respuesta del grupo instalado en la instancia más alta del Ministerio Público, una reacción a todas luces violenta, despojada ya de todo escrúpulo, y evidencia innegable de que se encuentran dispuestos a evitar a toda costa responder por sus actos.

Ellos apartaron a Sánchez luego de saberse que este había resuelto incluir en su investigación a Chávarry y Rodríguez Monteza, considerándolos “dos nuevos puntos nodales” en la organización criminal descubierta el año pasado. En el caso de Gálvez, sobre cuya pertenencia a esta red tiene inclusive más evidencias, espera que un juzgado adopte una decisión sobre el impedimento de su salida del país por ocho meses.

La supuesta “votación” en la Junta de Fiscales no fue tal. Los cuestionados magistrados hicieron valer su mayoría en un cuerpo colegiado que se supone debe resolver en atención al derecho y no a las urgencias personales de cada miembro. Haciendo uso del refrán de que “han puesto al gato de despensero”, encontraron en el camino un argumento írrito que señala que un fiscal supremo no tiene facultades para investigar a un fiscal de su misma categoría. Es obvio que ello es falso: los legisladores pueden investigar a sus pares, los regidores municipales igualmente, solo por citar dos ejemplos.

La alerta lanzada por el fiscal Pablo Sánchez horas después es delicada. Considera grave que una mayoría integrada por los magistrados implicados con los Cuellos Blancos puede decidir diversos aspectos de la investigación que les concierne violando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público. La delicada situación de la Fiscalía puede desembocar no solo en la afectación de esta investigación, en la que ya se tienen aspirantes a colaboradores eficaces, testigos protegidos y diligencias programadas, sino también en el conjunto de la lucha contra la corrupción y el proceso Lava Jato.

Al reponer a Sánchez, la valiente fiscal Ávalos ha ido, precisamente, en esa línea, defendiendo con hechos la lucha contra la corrupción en el seno de su institución. La investigación a los Cuellos Blancos de alto nivel continúa.