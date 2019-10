Abogado de Nava: “Hay personas en el Apra que están nerviosas e intentan callarlo”

Raúl Noblecilla, abogado de Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, aseguró este jueves a La República que hay intentos por callar al que fuera, entre el 2006 y el 2011, el secretario general de la Presidencia de la República durante la segunda administración del partido de la estrella.

“Nava no es cualquier procesado. Conoce muchas cosas del partido y del expresidente [Alan García]. Hay personas en el partido [Apra] que están nerviosos e intentan callarlo a toda costa", señaló a este diario el letrado, previo a la audiencia de su representado en el Poder Judicial.

Noblecilla indicó, además, que unas semanas atrás recibió dos llamadas en las que sus interlocutores le pedían “callar al traidor”, en alusión a Nava, que estaba declarando ante el Equipo Especial para el caso Lava Jato.

"Se me pedía ‘callar al traidor y que con la estrella no te metas’. No podemos ceder ante los criminales”, señaló el abogado de Luis Nava.

El defensor del ex hombre de confianza de Alan García indicó que están evaluando entregar documentos que respalden las declaraciones de Nava, quien confesó que Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, entregaba dinero al exmandatario en loncheras, tanto en Palacio de Gobierno como en el local del Partido Aprista.

“Nosotros damos una noticia y tenemos la obligación de sustentarla. Lo estamos evaluando. Necesitamos seguridades mínimamente", indicó el abogado.

El letrado aclaró a este diario que las declaraciones de Luis Nava difundidas durante la jornada, forman parte del expediente principal del caso en el que está comprometido junto al exministro aprista Enrique Cornejo, Oswaldo Plasencia, entre otros coinvestigados.

En ese sentido, aseguró que estas declaraciones no son parte de una “colaboración eficaz” ni representan una "confesión sincera”.

“Él fue testigo directo y veía cómo Jorge Barata entregaba loncheras en el local de campaña. El doctor García le tenía confianza y le confesaba que era dinero para la campaña", señaló Raúl Noblecilla a este diario.

Sin embargo, el abogado de Luis Nava indicó que es trabajo de la Fiscalía comprobar si el dinero “fue o no para la campaña” del Apra.

"Esto demuestra el vínculo cercano e inmediato entre Alan García y Jorge Barata. No necesitaba intermediarios. La tesis de que todo era por el filtro de Nava se irá desvaneciendo”, señaló el abogado.

“Nosotros rechazamos que estos dineros entregados a Luis Nava hayan sido para él. Fueron entregados para Alan García. Había fines proselitistas. Que ese dinero haya sido para otros fines no estamos en capacidad de confirmar o desmentir”, agregó.