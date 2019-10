Luis Castañeda Lossio: el día que afirmó que su campaña fue “telaraña” [VIDEO]

En agosto de 2014, antes de que resultara electo por tercera vez alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio afirmó que su campaña electoral había sido de una austeridad tal que el exburgomaestre no dudó en calificar, haciendo uso de una expresión popular, de “telaraña”.

El líder de Solidaridad Nacional, partido con el cual llegó al sillón edil de la capital, evitó en su momento hablar del financiamiento que recibía para su campaña, como quedó claro en la entrevista que tuvo en el programa ’90 segundos’ de Latina, poco más de cinco años atrás, antes de verse implicado en una investigación por lavado de activos que le sigue el Equipo Especial para el caso Lava Jato, el cual lo señala como receptor de aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

En dicha entrevista, Castañeda Lossio, de manera sucinta, solo indicó que la campaña de su candidatura estaba siendo financiada desde su mismo partido a través de actividades. Además, señaló que la publicidad que utilizaba era “poquísima”.

“La estamos financiando allí a través del partido [Solidaridad Nacional]. Se han hecho una serie de eventos, etcétera, y es poquísima nuestra publicidad, bajísima. Además, todo se va a aclarar. Absolutamente todo”, sostuvo Luis Castañeda Lossio en su momento.

El exalcalde de Lima se resistió a revelar los nombres de las personas o empresas que estaban apoyando con el financiamiento de su campaña, pese a que, por ese entonces, esta clase de aportes no constituían un delito penal.

“Hay varias personas, seguramente", dijo apenas Luis Castañeda, negándose después a dar nombres bajo el pretexto de que “de repente no cito a otro y el otro me va a decir ‘oye, por qué no me citas a mí’”.

“Yo lo único que digo es [la campaña se financia con] total y absoluta transparencia. Total y absoluta transparencia”, insistió aún Luis Castañeda Lossio.

Luego, el exburgomaestre afirmó que el despliegue de propaganda a favor de su candidatura consistía apenas en “unos cuantos panales", por lo que estimó que era “bien telaraña”, aludiendo a la supuesta austeridad de su campaña.

El millón de dólares de los brasileños

Sin embargo, cinco años después de esa entrevista, el mismo Luis Castañeda Lossio reconoció ante el Equipo Especial del caso Lava Jato que la empresa OAS, que tenía intereses en las gestiones de Lima por los proyectos que tenía en la ciudad, aportó a su campaña electoral.

En agosto pasado se conoció que el exalcalde de Lima dijo al Ministerio Público que Leo Pinheiro, exdirectivo de OAS, le ofreció ayuda “en la campaña municipal del 2014”.

“Dicho ofrecimiento fue en una reunión en el departamento de Martín Bustamante Castro. Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije ‘ya, está bien, gracias’. No le dije nada más”, dijo Castañeda Lossio, según su propio testimonio en la Fiscalía.

El último martes, no obstante, el Ministerio Público allanó su vivienda y otros predios de personajes involucrados en la investigación por lavado de activos, ya que un colaborador eficaz, identificado con el número 155-2019 —del cual se presume es el mismo Martín Bustamante Castro, exmano derecha de Castañeda—, señaló que el exburgomaestre recibió un millón de dólares en aportes para su campaña.

El dinero fue entregado en varias remesas en efectivo en el departamento del ex mano derecha de Luis Castañeda Lossio, y luego dirigidos al exparlamentario José Luna Gálvez, a la sazón secretario general de Solidaridad Nacional y jefe de la campaña del exburgomaestre.

Según el testimonio de este colaborador, Castañeda Lossio estuvo siempre al tanto de los aportes de las empresas brasileñas pues las reuniones con los directivos de estas se dieron en la presencia del exalcalde.