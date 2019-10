Virgilio Acuña: Antauro Humala está conversando con tres partidos políticos

El exparlamentario Virgilio Acuña anunció que el Frente Revolucionario Patriótico está en conversaciones con tres agrupaciones políticas para postular a Antauro Humala a las próximas elecciones de congresistas que serán en enero del 2020.

Virgilio Acuña evitó dar adelantos y no mencionó qué agrupaciones políticas eran; sin embargo, anunció que el 20 de octubre ya deberían de tener una posición definida para los comicios electorales del 2020.

“No es posible tener un partido ahora, estamos hablando con tres partidos políticos. Hay varias organizaciones que se acercaron donde Antauro Humala para ofrecer sus partidos políticos. Podemos hablar de tres porque estamos discutiendo la coincidencia de la propuesta política”, dijo Virgilio Acuña a Canal N.

“No puedo decirlo [qué organizaciones] porque estamos en negociaciones y se va a definir el próximo domingo. El lunes o martes ya sabremos y la demora está en que tiene que conversarse el planteamiento pragmático, el planteamiento político”, añadió.

Como se recuerda, la exparlamentaria Yeni Vilcatoma fue consultada sobre una posible alianza con Antauro Humala y dijo que “mantiene las puertas abiertas”. “Nosotros estamos trabajando un proyecto político con miras a la presidencia del 2021. Tenemos una propuesta concreta, ya determinada y estamos trabajando arduamente. Consideramos que hoy más que nunca necesitamos llegar a la Presidencia para recuperar el Estado peruano”, acotó en RPP.

Vilcatoma también aclaró que la reunión que mantuvo con Antauro Humala fue requerida por él y conversaron sobre la lucha contra la corrupción y el caso Odebrecht.

Anteriormente, Virgilio Acuña opinó sobre la visita de Vilcatoma a Humala. “A Antauro lo visitan muchas personas, una visita me parece bien, pero que políticamente compartamos no me parece bien. En el Frente Patriótico no podemos compartir con políticos que han estado con los fujimoristas, que se han cambiado de partido”, indicó a RPP.