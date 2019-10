Arequipa: alcalde Omar Candia evalúa si volverá a viajar a China

Fiorella Montaño Pastrana

Las críticas saltaron ni bien se conoció que el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, tiene la intención de viajar nuevamente al extranjero. En los 10 meses que asumió la gestión, el burgomaestre ya salió fuera del país en dos oportunidades sin salvarse de reproches. Su primer periplo fue a China, a un evento que se canceló, y el segundo a Holanda para ver las instalaciones de un banco interesado en invertir en la Caja Arequipa. Su tercer vuelo al exterior sería nuevamente al país asiático de China.

Los regidores fueron convocados hoy para debatir si se da permiso a la autoridad. El concejo es el ente encargado de autorizar los viajes al extranjero del alcalde.

Sin embargo, los mismos concejales de la agrupación de Candia (Arequipa Renace) no ven con buenos ojos la intención. El teniente gobernador Ángel Linares, señaló que es recomendable que no salga del país en esta oportunidad. Teme que se tenga la imagen de un “alcalde viajero”, como la de Yamel Romero. Además, consideró que no es momento para dejar la ciudad, por los problemas que atraviesa ante el retraso en las obras. Linares se propuso a sí mismo para ir a China.

El regidor Jorge Condori también cuestionó la posible ausencia de Candia, por los problemas que atraviesa Arequipa.

Fueron las autoridades de la ciudad de Guangzhou, en China, las que invitaron al alcalde en mayo a una gala por los 40 años de la implementación de su política de hermanamiento con otras ciudades. Arequipa es una de las 74 ciudades hermanas de Guangzhou.

El evento durará del 30 de octubre al 1 de noviembre. Entre las actividades a desarrollar, está la promoción del turismo, una cena de gala y una visita a la feria de importación y exportación de la ciudad.

Pese a que los oficios de las gerencias de Turismo, Asesoría Legal y Gerencia General señalan que Candia viajará a China, su asesor José Lombardi dijo que se podría designar a otra persona. Esta decisión estaría motivada por las críticas. La municipalidad china de Guangzhou informó que los viáticos serán cubiertos por esta. Una comitiva de danzarines acompañaría a Candia.