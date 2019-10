TC: Magistrado Carlos Ramos suspende viaje y participará en pleno del jueves

Por María Elena Castillo

Los siete integrantes del Tribunal Constitucional (TC) decidirán este jueves sobre el pedido de incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo hermano del titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, e iniciarán el debate sobre la demanda competencial contra el cierre del Congreso.

Fuentes del máximo intérprete de la Constitución informaron a La República que el magistrado Carlos Ramos Núñez suspendió su participación en un evento académico en España, agendado con anticipación, para estar presente en el pleno convocado por el titular del TC, Ernesto Blume.

Habría tomado esta decisión para evitar cualquier posibilidad de que no acepten el voto que iba a dejar en sobre cerrado. Hay un precedente en este sentido, cuando en abril del año pasado se deliberó sobre el habeas corpus para que se deje sin efecto la prisión preventiva el expresidente Ollanta Humala.

En esa oportunidad, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña estaba de viaje, y el pleno del TC acordó por mayoría que vote cuando retornara a Perú y que no acepte su postura, entregada en sobre cerrado. Lo mismo hubiera podido podría pasar con Ramos.

Fuentes del Tribunal Constitucional indicaron que Blume pudo haber convocado la sesión para hoy, puesto que existe una disposición para que se realicen plenos todos los martes y jueves hasta noviembre.

Advirtieron que, sin embargo, se optó por el jueves a sabiendas de que no estarían presentes todos los miembros del TC y que ello permitiría a su presidente ejercer su voto dirimente.

Hace unos días Ramos comentó que la elección de Ortiz de Zevallos no se llegó a culminar porque el Congreso no resolvió la impugnación y pedido de nulidad de su nombramiento, así como cuestionó que la resolución enviada por Olaechea -y que no ha sido publicada en El Peruano- indique qué magistrado debe dejar el TC.