RMP: "La Comisión de Venecia no solo no les ha dado la razón, sino que no sirve para nada”

La conductora de RTV recordó que la opinión de la Comisión de Venecia es solo con fines académicos y no vinculantes. Asimismo, añadió que en ninguna parte del informe hace referencia a los hechos del 30 de setiembre.

“No hay ningún argumento favorable que diga que el presidente de la República no puede disolver el Congreso”, indicó.

RMP indicó que la única pregunta que absuelve la Comisión de Venecia es si el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, a lo cual ha respondido que es ‘inusual’, pero no ilegal.

La letrada resaltó que el pasado julio el Congreso aprobó que el entonces presidente del Legislativo, Pedro Olaechea, presente contra el Ejecutivo una demanda competencial, la cual respondería la misma pregunta antes mencionada, sin embargo, el ahora presidente de la Comisión Permanente no lo hizo.

“El señor Olaechea estimó que no le alcanzaban los votos en el TC y, por eso, llamó a la Comisión de Venecia que no solo no le ha dado la razón, sino que no sirve para nada”, comentó.

Para la abogada, esta situación ha revelado lo que el fujiaprismo quiso lograr en el Tribunal Constitucional.

“El TC tiene que defenderse de un ataque de esta naturaleza”, indicó.

