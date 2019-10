Pedro Olaechea sobre bonos agrarios: “Ya los perdí” [VIDEO]

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, se refirió a la Asociación de Expropiados de Reforma Agraria, sosteniendo que él hay ha perdido sus bonos, por lo que está en una instancia internacional para que se resuelva el caso.

En entrevista con Canal N, Olaechea sostuvo que no participa en esta asociación desde el 2004. La República ha indicado que él se reunió con los magistrados que habían ingresado al Tribunal Constitucional, en el 2014, para declarar nulo un fallo sobre el caso.

PUEDES VER TC evaluará este jueves incorporación de primo de Olaechea como magistrado

“No participo ahí (en la asociación) desde el 2004. Mis bonos ya los perdí y hoy estoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supranacional, porque acá ya se agotó la vía”, declaró Pedro Olaechea.

Efectivamente, en el 2013 el Tribunal Constitucional señaló que el pago de la deuda agraria debía actualizarse con el sistema del dólar norteamericano. No obstante, la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria solicitó que se anule el fallo. Pedro Olaechea, que representaba a este grupo, se reunió con los magistrados entrantes para dejar sin efecto la decisión, como indicó este diario.

PUEDES VER Ingreso del primo de Olaechea al TC inclinaría fallo a favor de bonistas agrarios

Para este año, con cuatro votos contra tres, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el pedido, aunque la decisión no fue publicada en El Peruano, por lo que podría modificarse con un cambio de voto, también sería una posibilidad si Gonzalo Ortiz de Zevallos –familiar de Olaechea– entra a la institución.

Pedro Olaechea indicó que “no he participado en ninguna comisión agraria, ni en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los magistrados de la época. No he participado en ninguna de las comisiones al respecto. Simplemente no tengo nada que ver con el tema".