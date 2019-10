Muñoz sobre allanamiento a casa de Castañeda: “La justicia tiene que hacer su trabajo”

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, se refirió al allanamiento de la casa de Luis Castañeda, medida que es posible luego de que María Álvarez, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado el pedido fiscal de allanamiento y registro del inmueble del exalcalde.

“La justicia tiene que hacer su trabajo profundamente y si esto es lo que corresponde tiene que seguir adelante”, señaló Jorge Muñoz, luego de la inspección al puente Malecón Checa del distrito de San Juan de Lurigancho, y agregó que “era algo que se venía escuchando en los últimos tiempos”.

Sobre el legado que dejó Luis Castañeda a la Municipalidad de Lima, expresó que “hay varias cosas que no las ha dejado claramente bien”. “Son herencias pesadas, pero como sucesores de esa gestión no decimos que no sanearemos, sino que tenemos que tener la capacidad para sanear todo lo que los ciudadanos se merecen”, agregó.

Cabe señalar que se están allanando 11 locales, entre ellos la vivienda de Luis Castañeda. Además, se está realizando una incautación de documentos en oficinas de la escuela de postgrado de la universidad Telesup en San Isidro. Esta casa de estudios abría servido como fachada para la entrega del dinero ilícito al exalcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Luis Castañeda Lossio.

El caso contra Luis Castañeda lo tuvo inicialmente el fiscal Carlos Puma Quispe, del Equipo Especial Lava Jato, y actualmente está a cargo de Milagros Salazar Paiva, quien ingresó en su reemplazo hace 2 meses.

Además del exalcalde de Lima, están siendo investigados José Luna, exparlamentario de Solidaridad Nacional; Giselle Zegarra, exgerenta de la Promoción e Inversión Privada; Jaime Villafuerte, Martín Bustamante y Bruno Lucchetti, también funcionarios en la gestión de Castañeda.