Huilca, Costa y Arana envían carta al TC contra pedido de demanda competencial de Olaechea

Los miembros de la Comisión Permanente Indira Huilca, Gino Costa y Marco Arana enviaron dos cartas al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, en contra de dos solicitudes presentadas por Pedro Olaechea a dicho organismo.

Como se conoce, el expresidente del Parlamento y titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó una demanda competencial para que se “aclare”si Martín Vizcarra interfirió en las atribuciones que la Constitución le otorga.

Asimismo, pidió que se nombre a su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo miembro del TC por haber sido elegido por el Congreso.

Sobre lo primero, la carta enviada refiere a que Pedro Olaechea señaló en la Comisión Permanente del 2 de octubre que los integrantes aprobaron la presentación de la demanda competencial.

No obstante, también se explica que Olaechea y aliados aprofujimoristas no pusieron al voto una cuestión de orden que presentaron Huilca, Costa y Arana “para que no se aprobaran temas que escapan de las competencias previstas en la Constitución y el Reglamento para este órgano durante el interregno parlamentario”.

“Habiendo sido disuelto el Congreso de la República, mediante Decreto Supremo N° 165-2019 PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano la tarde del 30 de septiembre, la Comisión Permanente solo tiene entre sus facultades las contempladas en el artículo 135 de la Constitución”, se lee en el oficio de los excongresistas al TC.

“Como puede comprobarse por las noticias periodísticas sobre aquella sesión, las/los congresistas representantes de Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio, Frente Amplio y Bancada Liberal exigimos que la cuestión de orden se pusiera al voto conforme al Reglamento, lo que no ocurrió, por lo que optamos por abandonar la sesión en señal de protesta”, se añade.

El nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como miembro del TC

Antes de la disolución del Legislativo de forma constitucional, el Congreso logró nombrar a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, varios parlamentarios manifestaron de que existió un suceso irregular durante la votación: se contó el voto de María Elena Foronda a pesar de que ella no se encontraba en su curul.

En ese sentido, se presentó un recurso de impugnación y otro de reconsideración para que se vuelva a tocar el tema de la elección de Ortiz de Zevallos en el Pleno del Parlamento -cuando haya uno nuevo- antes de que el TC oficialice la designación.

Por ello, Indira Huilca, Gino Costa y Marco Arana le escribieron la segunda misiva al TC.

“A nuestro entender dicha resolución adolece de vicios de nulidad, por lo que no corresponde que el Tribunal Constitucional proceda a juramentarlo”. se explica en la carta.

“Ambos recursos contaron con las formalidades previstas en las normas parlamentarias”, sostienen los exlegisladores.

Vale mencionar que Ernesto Blume ha informado que el jueves habrá un pleno en el TC para abordar los pedidos de Olaechea. Huilca, Costa y Arana esperan que el organismo tengan en cuenta sus cartas.