Fiscal José Domingo Pérez se queja del Poder Judicial en audiencia sobre Odebrecht

Por: César Romero y Alonso Collantes

La jueza María de los Ángeles Álvarez Calderón escuchó al fiscal José Domingo Pérez, procurador Jorge Ramírez y el abogado de Odebrecht, José Allemant Florindez, para definir si procede la devolución de los S/ 524 millones a la constructora brasileña, del remanente de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

La audiencia realizada en la sede de los juzgados anticorrupción, al costado de Palacio de Justicia, no pareció dejar conforme a los protagonistas. Al termino de la audiencia, el fiscal Pérez Gomez arremetió contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, la Primera Sala de Apelaciones Nacional y el juez Víctor Zuñiga Orday.

Pérez señaló que el presidente del Poder Judicial en vez de criticar a los fiscales y realizar declaraciones que pueden afectar los procesos se debería dedicar a darles los suficientes recursos a los jueces para que avancen los procesos, dentro de los plazos.

Luego se quejó de la decisión de la Sala de Apelaciones de disponer que solo se realice una acusación por los actos de corrupción y lavado de activos en torno a los sobornos pagados por Odebrecht por los contratos del Metro de Lima.

Esto dijo incidirá en el pedido de libertad que realice el viceministro de comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, cuya prisión preventiva vence en noviembre próximo.

El fiscal también señaló que el juez Zuñiga Orday no se da tiempo y acumula los pedidos de la Fiscalía para diversas diligencias en el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, como la solicitud de comparecencia para los abogados de la lideresa de Fuerza Popular.

La forma en que el fiscal del Equipo Especial trató estos temas, aunque es posible que tenga razón, fue observado como respuesta a lo sucedido en la audiencia.

Pérez apenas habló de la audiencia sobre el caso Odebrecht. Dijo que era reservada, que cada una de las partes expuso su posición y que la jueza debe resolver pensando en la averiguación de la verdad.

Al procurador Jorge Ramírez también se le vio preocupado y nervioso al término de la audiencia. Indicó que cualquier caso que resuelva la doctora Álvarez debe respetarse su independencia.

Los abogados de Odebrecht se retiraron sin dar declaraciones a la prensa. Fueron ellos los que solicitaron la intervención de la jueza para resolver la entrega del remanente de la venta de la hidroeléctrica de Chagllam, ascendente a más de 524 millones de soles.

Odebrecht habría solicitado que la jueza defina si la empresa debe seguir sometida al fideicomiso creado por la Ley 30737, donde se encuentra depositado el dinero del remanente de Chaglla, pero esto no define la devolución del dinero.

La devolución del dinero no forma parte de la sentencia que aprobó el acuerdo de colaboración y sobre eso la jueza no podría pronunciarse, según diversas fuentes judiciales. Si la jueza se pronuncia sobre el fideicomiso, eso no asegurará que la empresa reciba el dinero.

Además, el fallo de la jueza es de junio y desde entonces a la fecha de hoy el fideicomiso debería volverse a activar, al conocerse nuevos casos de corrupción, lo cual también impediría la salida del dinero.

Ramírez

Procurador. El procurador Jorge Ramírez reiteró que la Procuraduría está de acuerdo con la entrega del dinero de Chaglla a Odebrecht, a fin de que la empresa siga colaborando con las investigaciones del Ministerio Público. Esto también generó controversia en la audiencia, pues fue un escrito de Ramírez el que paralizó la entrega del dinero.

El acuerdo no estaría en peligro

- Para las fuentes judiciales, el acuerdo entre el Equipo Especial y la constructora Odebrecht no estaría en peligro si no se le entregan los S/ 524 millones, pues la empresa estuvo de acuerdo con la sentencia que aprobó la colaboración eficaz.

- Es decir, los colaboradores tienen la obligación de seguir declarando y apoyando en el juicio por los casos del Metro de Lima, la carretera Interoceánica, Costa Verde Callao y Evitamiento Cusco.

- El problema sería sobre los nuevos casos no comprendidos en el acuerdo de colaboración eficaz, los de aportes de campaña política.