Vargas Llosa a Toledo: “No hubiéramos imaginado que quien dirigió la marcha de los Cuatro Suyos podría ser un ladrón”

El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue entrevistado en el programa Sin Guion de Rosa María Palacios en RTV. El ganador del premio Nobel se refirió a todos los candidatos presidenciales a los que en algún momento apoyó.

Mario Vargas Llosa señaló que cuando pidió a los peruanos que voten por Alejandro Toledo lo hizo porque siempre ha buscado el mal menor en la política.

“Cuando pedí a los peruanos que votaran por Toledo, cuando el adversario era Fujimori y había que acabar con la dictadura. Toledo, en esa época, parecía una persona limpia. Jamás hubiéramos imaginado que quien dirigió la marcha de los Cuatro Suyos podía ser un ladrón. Parecía muy difícil en ese momento”, señaló Vargas Llosa a La República.

“Luego, pedí que se vote por Alan García, y voté, tapándome la nariz, pero voté. Y pedí que lo hagan porque me parecía el mal menor y su segundo Gobierno fue bastante bueno porque trataba de borrar todo lo malo que hizo en su primer Gobierno”, agregó Vargas Llosa.

Después, habló sobre Ollanta Humala y dijo que si bien cumplió con no nacionalizar empresas, respetar la libertad de prensa y las elecciones, “yo no sé si llegó a cometer malos manejos, si recibió coimas, espero en un juicio eso quede perfectamente claro”.

Finalmente, se manifestó respecto al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien tambien le mostró su apoyo. “Propuse a Kuczynski contra Keiko Fujimori que me parecía una prolongación de la dictadura corrompida de su padre. Seguramente me equivoqué y no era lo que nosotros esperábamos, pero a lo que voy es que mi propuesta al pueblo peruano han sido siempre elegir al mal menor”.