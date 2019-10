Ernesto Blume: “En este Tribunal Constitucional no hay grupos políticos”

Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, negó enérgicamente que los magistrados de la institución que lidera tengan orientaciones políticas y votan a favor de cada una de ellas.

Enfatizó que el organismo es autónomo, independiente y plural en sus decisiones, por lo que señaló que las denuncias sobre ciertas inclinaciones políticas de algunos de sus miembros es “una campaña” en contra de la institución.

“Los magistrados de este tribunal actúan bajo las convicciones y a su ética. Todos tenemos el deber de cumplir la Constitución y los magistrados con más razón porque somos los guardianes de ese cumplimiento", declaró en conferencia de prensa.

El titular de TC calificó a sus colegas como gente “honesta, decente, bien intencionada y con voluntad de servicio al país” por lo que negó que estén vinculados a ciertas orientaciones políticas.

“El Tribunal Constitucional no es un organismo político, es una institución independiente y autónoma y no vota cuestiones políticas, ni se orienta por vinculaciones políticas. Ni hay tendencias ni grupos políticos, tampoco hay mayorías o minorías. Eso no existe en este tribunal”, comentó.

Ernesto Blume rechazó que los tribunos voten en bloque “como partes de un paquete” y reiteró que él no es simpatizante de algún grupo políticos como, señala, se le ha atribuido.

“Muchas veces en forma ligera se vierten versiones tergiversadas o medias verdades tratándose de imputar responsabilidad y acusando a uno u otro magistrados. Las versiones que corren son falsas.”, insistió.

El presidente del TC brindó declaraciones a la prensa en silla de ruedas por estar en descanso médico tras una operación a la rodilla tras una aparatosa caída que sufrió.

TC verá caso demanda competencial e incorporación de Ortiz de Zevallos

Ernesto Blume anunció que este jueves 17 el Pleno del Tribunal Constitucional revisará la admisión de la demanda competencial y medida cautelar por la disolución del Congreso, presentada por Pedro Olaechea contra el Poder Ejecutivo.

Además también se pondrá a consideración la incorporación de Gonzalo Ortíz de Zevallos, primo del extitular del Congreso, Pedro Olaechea, como miembro de la institución.