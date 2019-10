Olaechea asegura que recurrirá a instancias internacionales si el TC no le da la razón

El expresidente del Congreso y actual titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, señaló que en el escenario que el Tribunal Constitucional no acepte sus solicitudes para que se anule la disolución del Parlamento, llevará el caso a organismos internacionales.

“Recurriríamos a instancias internacionales. Yo tengo ante mí una crisis fundamental para la nación peruana: somos un país de leyes o somos un país que domina solo una persona [...] Es importante que el país tenga una oportunidad para salir de esta crisis política”, manifestó Pedro Olaechea para Canal N.

Asimismo, se mostró en desacuerdo por la decisión del procurador de la PCM que decidió formular una denuncia ante el Ministerio Público en su contra por usurpación de funciones.

Como se conoce, tras haberse cerrado el Legislativo, Pedro Olaechea no tiene la facultad de presentar ningún pedido al Tribunal Constitucional como presidente del Congreso.

Sin embargo, buscó argumentar que pese a la disolución constitucional, el Congreso puede defenderse presentando el tema en el TC.

“No puede pretenderse que una institución como el Congreso no tenga derecho a la defensa. O sea, que quieran impedir que yo pueda presentar una acción competencial, justamente, para discutir este tema en el TC”, intentó explicar.

“Toda persona tiene derecho al debido proceso y parte de este es la defensa. No puede el presidente calificar si puedo o no defenderme. Justamente acudimos al TC para ver si tengo o no derecho”, añadió Pedro Olaechea.

Vale recordar que Martín Vizcarra convocó a elecciones congresales para enero de 2020.