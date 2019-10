“Señor Chlimper, ¿de dónde sacó los US$ 210 mil en efectivo que llevaba en una maleta?”

De las imputaciones del fiscal José Domingo Pérez contra José Chlimper Ackerman –falsa declaración, falsificación de documentos privados y lavado de activos– la más grave es la última. Pérez tiene testigos.

PUEDES VER Pedro Cateriano sostuvo que Keiko Fujimori nunca aceptó la derrota de 2016

El ex secretario general de Fuerza Popular rechazó por su cuenta de Twitter las acusaciones de Pérez: “Luego que el fiscal (José Domingo Pérez) me mencionara en una audiencia hace un año, en tres oportunidades le he solicitado me dé acceso al expediente y tome mi declaración preliminar para recabar mis descargos. No lo hizo. Ha dispuesto (una) investigación preparatoria sin una mínima investigación preliminar”.

Chlimper alude a la audiencia del 24 de octubre de 2018, en la que Pérez reveló parte de la declaración del ex gerente general de Radio Programas del Perú (RPP) Hugo Delgado Nachtigall en la que afirmaba que durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 el empresario le entregó US$ 210 mil en efectivo para contratar espacio publicitario en la radioemisora.

PUEDES VER Los pasos errados de Fuerza Popular: el desmoronamiento naranja

En esa ocasión, Chlimper afirmó que lo dicho por Delgado era mentira porque, además, no era parte de la cúpula del partido de Keiko Fujimori en ese año: “Rechazo cualquier intento de involucrarme en el manejo de relaciones comerciales entre Fuerza Popular y RPP en 2011. Me sumé a Fuerza Popular recién en el 2014 y accedí al cargo de secretario general nacional en el 2016, a dos semanas de terminar la campaña. En el 2011 fui vocero económico entre la primera y segunda vuelta”.

En todo caso, fue como “vocero económico” que se presentó en el despacho de Hugo Delgado, conforme lo ha declarado formalmente el 16 de octubre de 2018 ante el fiscal Pérez. Delgado no solo ratificó las circunstancias en las que Chlimper le dio en efectivo US$ 210 mil sino también ofreció evidencias y testigos para acreditar la veracidad de su testimonio.

Evidencia en abundancia

“El día 16 de mayo de 2011 recibo una llamada telefónica a mi celular (...) de José Chlimper Ackerman, que quería juntarse conmigo, y por tanto lo cito al día siguiente, 17 de mayo de 2011, como consta registrado en el reporte de mi agenda electrónica que entrego en copia en el presente acto”, declaró. Por lo tanto, Delgado probó que sí se produjo el encuentro ahora negado por Chlimper.

PUEDES VER El resumen político: los hechos más destacados de la última semana

“El 17 de mayo de 2011, en mi oficina ubicada en el edificio del Grupo RPP, entre las 9 de la mañana, recibo a José Chlimper en mi oficina de la Gerencia General que en ese entonces estaba en el piso 7. En dicha reunión me comentó que había entrado a la campaña de Keiko Fujimori a liderar la segunda vuelta y que estaba apoyando al partido. Y le preocupaba mucho la segunda vuelta, y sobre todo, le preocupaba que no se continuara con las campañas de Fuerzo 2011 en el Grupo RPP. Y que en ese momento era crucial los medios para el partido porque (faltaban) dos semanas (y media para) las elecciones. Y en ese momento me entregó US$ 210 mil en efectivo y me dijo que este dinero era para la continuidad de la campaña hasta el 5 de junio de 2011”, relató Delgado.

“En ese momento me sorprendió un poco, pero Chlimper había sido un cliente de muchos años, y había invertido en el Grupo RPP a través de su empresa Farmindustria (....). Me dijo que era un dinero para que continúe la campaña (...) (porque) supuso que podría haber una falta de pago de Fuerza 2011 y que se podía cortar la publicidad y eso en la época final de la campaña podía ser peligroso. Y ese dinero daba continuidad a la difusión de la campaña electoral”, continuó Hugo Delgado.

El ex gerente general de RPP entendió que se trataba de dinero del partido fujimorista porque Chlimper se presentó como el “líder” de la campaña de la segunda vuelta en la que Keiko Fujimori enfrentó a Ollanta Humala. El propio Chlimper escribió en su cuenta de Twitter que en ese momento “fui vocero económico entre la primera y segunda vuelta”. Por lo que Chlimper no era un extraño de la organización naranja sino parte del equipo de campaña que estuvo dirigida por Jaime Yoshiyama Tanaka, quien fue el que recibió US$ 1 millón en efectivo de la constructora Odebrecht por intermedio de su representante de la época, Jorge Barata.

PUEDES VER Loza niega vínculos entre Keiko y Ortiz de Zevallos, pese a votos de FP a favor del abogado

Cuando la manifestación de Hugo Delgado se hizo pública, en ese momento Chlimper publicó por Twitter: “Colaboraré activamente con las autoridades que investiguen esta declaración falsa y nula”. Desde entonces no ha aclarado el origen de los US$ 210 mil que le dio al exgerente de RPP. Tampoco lo ha dicho en esta última oportunidad en la que se difundió la imputación del fiscal José Domingo Pérez.

Preguntado por La República, que tuvo acceso a las declaraciones del exgerente de RPP, contestó Chlimper: “Yo no le entregué ningún dinero a Hugo Delgado Nachtigall. Ya dije lo que tengo que decir. Y no tiene ni una prueba, por la sencilla razón que no le di (nada)”.

Ratificación testimonial

Lo cierto es que Hugo Delgado fue nuevamente interrogado por el fiscal Pérez y en esta ocasión entregó información confirmatoria de los hechos que niega Chlimper. Además, mencionó a cuatro testigos.

PUEDES VER Mario Mantilla plantea que Keiko Fujimori postule al Congreso

“El dinero que recibí de José Chlimper en ese momento no lo conté. Lo guardé unas horas, llamé a mis tesoreros Juan Urquiaga Salazar e Ismael Kivaki Calderón, quienes lo contaron y lo guardaron en una bóveda que se tiene en caja en el mismo edificio. Cuando recibí el dinero llamé a mi gerente administrativo que es Ismael Kivaki (Calderón) y él llamó a Juan Urquiaga y ambos contaron que había 210 mil dólares. Creo que ellos llamaron a una persona más de nombre Fiorella Gensollén (Queens). De esta situación yo le conté al gerente de RPP, Rolando Estremadoyro Rodríguez, que fue quien vio que José Chlimper se iba (de la oficina). Y le conté las circunstancias de dicha visita”, dijo.

Chlimper, de acuerdo con la manifestación de Hugo Delgado, se abstuvo de mencionar la procedencia de los US$ 210 mil.

“Él no me explicó el origen de ese dinero. Él me dijo que era para mantener la continuidad de la publicidad final de la segunda vuelta de la campaña electoral. También me dijo que me daba ese dinero ‘para que no tengas duda que Fuerza 2011 te va a pagar como había cumplido en pagar en los meses anteriores’. Por lo que supuse que ese dinero no era de él. El señor tiene solvencia moral y económica, por lo que yo no dudé del origen lícito de ese dinero”, afirmó Delgado.

PUEDES VER Salaverry: Keiko es la que toma la última decisión en FP cuando no hay acuerdo

Se va a cumplir un año desde que se conocieron las declaraciones de Hugo Delgado, y sin embargo Chlimper no ha enviado documentación al Equipo Especial Lava Jato sobre el origen de los US$ 210 mil. “Siendo que esta entrega del dinero en efectivo, sin haberse dado explicación de su origen, y la falta de uso del sistema bancario, permiten determinar sospecha reveladora de la procedencia ilícita, hecho que debe ser materia de investigación”, señala el fiscal Pérez en la resolución con la que formaliza la indagación contra Chlimper.

Fuentes relacionadas con la investigación expresaron que Chlimper bien pudo haber proporcionado a la Fiscalía respectiva la evidencia documental sobre la procedencia del dinero que entregó al ex gerente general de RPP, Hugo Delgado.

PUEDES VER Keiko Fujimori se pronuncia tras cumplirse un año de su detención preliminar

“El señor Chlimper conoce desde casi un año las declaraciones del ex gerente general de RPP. Solo ha comentado por redes que la versión de Hugo Delgado no es verdad. Pero el testigo se ha ratificado. Por eso procede preguntar: ‘Señor Chlimper, ¿de dónde sacó los US$ 210 mil en efectivo que llevaba en una maleta?’. Se cuenta con documentos que confirman el ingreso de esa cantidad de dinero a la empresa radioemisora, tenemos además testigos. Esto significa que el testigo principal no solo ha ofrecido su testimonio sino también que la sustenta con el testimonio de testigos y con evidencia documental”, indicaron las fuentes.

Llegó la hora de rendir cuentas.

Las otras acusaciones contra el exdirigente naranja

Hay otros dos empresarios de medios de comunicación que han declarado que José Chlimper también se presentó para contratar publicidad para la campaña de Keiko Fujimori en 2011, pero que no aceptaron la modalidad del dinero en efectivo.

Además del presunto delito de lavado de activos, el fiscal José Domingo Pérez atribuye otros dos a Chlimper: contra la administración de justicia en las modalidades de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, y contra la fe pública en la modalidad de documentos privados, en ambos casos en agravio contra el Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, Chlimper entregó sistemáticamente información falsa y documentos fraguados a la ONPE sobre los gastos de campaña de Keiko Fujimori en 2016.

El principal testigo