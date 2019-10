Trujillo sobre denuncia contra Olaechea: Medidas son estrictamente constitucionales

El titular de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo, sostuvo que las directivas que viene tomando el Gobierno que preside Martín Vizcarra son medidas estrictamente constitucionales que se ajustan a la ley y al marco constitucional.

Señaló ello para Canal N, luego de que fuera consultado si considera él que Pedro Olaechea es un usurpador. Como se conoce, el expresidente del Parlamento ha sido denunciado por el procurador de la PCM ante la Fiscalía de la Nación por usurpación de funciones.

¿El motivo? El exparlamentario presentó una serie de solicitudes (demanda competencial) al Tribunal Constitucional para que se anulara el cierre del Congreso a pesar de que constitucionalmente no podía hacerlo por no presidir más el Legislativo.

Asimismo, prefirió no calificar como usurpador a Pedro Olaechea, pues (además de la decisión de la Fiscalía) será el propio Tribunal Constitucional -de cierta forma- que se encargará de determinar ello luego de que le responda su denuncia de demanda competencial.

Es decir, si no procede el pedido de Olaechea por no ser presidente del Parlamento, significaría que usurpa el cargo.

“Creo que no se trata de que yo pueda precisar [si Pedro Olaechea] es o no es [presidente del Congreso], yo creo que es el propio Tribunal Constitucional, donde se ha presentado una medida competencial, el que se pronunciará admitiendo o no lo que han presentado”, precisó Edmer Trujillo.

A la vez, manifestó que “el Gobierno confía y está convencido de las disposiciones que ha tomado y acatará lo que el TC en su momento determine”.