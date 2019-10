Usurpación y competencias

El procurador público de la Presidencia del Consejo de Ministros ha denunciado a Pedro Olaechea ante la Fiscalía de la Nación por el delito contra la administración pública, en la modalidad de usurpación de funciones y en agravio del Estado.

Dos hechos sustentan esta demanda. La convocatoria oficial para el 2 de octubre a la sesión de la Comisión Permanente, mediante un texto en que el convocante, Olaechea, figura como presidente del Congreso de la República a pesar de que ya no ostentaba dicho cargo sino solo el de presidente de la Comisión Permanente. Luego, en la sesión de esa fecha, la mayoría aprobó autorizar a Olaechea para que interponga ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial, la misma que el aludido ha suscrito como presidente del Congreso de la República.

Algunos defensores del expresidente del Congreso anotan que la denuncia es un abuso de poder y que el uso de la palabra usurpación es excesivo en este caso. Lo cierto, sin embargo, es que los hechos denunciados son reales, y que forman parte de una resistencia continuada del fujiaprismo a la disolución constitucional del Congreso.

El primer argumento legal fujiaprista contra la denuncia es burdo y ramplón. Señala que Olaechea fue elegido presidente del Congreso, que en esa calidad preside la Comisión Permanente y que, incluso al estar disuelto, el Legislativo no deja de ser un poder del Estado, de manera que Olaechea preside un poder que no se ha extinguido y que está reflejado en una Comisión en funciones.

Olvidan que el Congreso es un poder que, a diferencia del Ejecutivo, no tiene un titular personalizado, que el Pleno del Congreso ha dejado de funcionar por una disolución que también ha disuelto el cargo de presidente de Congreso, y que la presidencia de la Comisión Permanente es un cargo administrativo carente de poder político. Ni esta comisión ni quien la preside ejercen la representación, la que ha sido llamada a expresarse el 26 de enero en las urnas.

No debe perderse de vista el argumento de fondo de quienes niegan que el expresidente del Congreso ha usurpado una función que no le corresponde: que se encuentra legalmente habilitado para plantear ante el TC el conflicto de competencia respecto a la validez de la cuestión de confianza sustentada el 30 de setiembre y a la disolución del Congreso. No estando en discusión las prerrogativas del TC de resolver las controversias pendientes respecto de la disolución del Congreso, si es crucial que los procedimientos que se ejecuten en esa perspectiva no violen la ley.