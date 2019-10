Consejo de Puno decide hoy suspensión de Walter Aduviri

Liubomir Fernández

El Consejo Regional de Puno sesionará hoy desde las 10:00 horas. La agenda a tratar será la suspensión en el cargo del gobernador Walter Aduviri Calisaya.

Los 19 consejeros fueron convocados, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) notificó al órgano fiscalizador, para que el tema sea agendado lo antes posible.

La solicitud fue presentada por el ciudadano Elmer Aldo Vásquez Jarita, a raíz del encarcelamiento de Walter Aduviri el pasado 26 de agosto en el penal de Yanamayo. El Juzgado Penal Colegiado de Puno le impuso seis años de cárcel por ser coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública durante las protestas del Aimarazo, ocurrido en 2011.

El consejero Jorge Zúñiga aseguró que el plazo de la suspensión sería de 120 días, como establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Aduviri fue notificado, para que sea representado por su abogado, quien podrá defenderlo en la sesión.

Para el consejero Severo Vidal Flores Ccopa, en la sesión debe intervenir el Ministerio Público. La razón es que algunos de sus colegas pretenderían suspender a Aduviri, sin que su defensa haga uso de la palabra. “Hay desesperación por aprovechar del poder. El interés de algunos consejeros no es la fiscalización, es colocar a sus parientes para trabajar. Acá hay todo un complot. En el fondo, no a todos, pero no les importa que la región camine bien. Importa sacarle beneficio a la región, porque saben que nunca volverán al poder”, dijo.

Esta semana, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno decidirá si declara fundada la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia. Si la decisión es favorable, Aduviri podría recuperar su libertad.

El abogado de Aduviri, Pablo Abdo, pretende que su patrocinado salga en libertad, hasta que el fallo quede consentido y ejecutoriado. El juzgado que lo sentenció ordenó la reclusión inmediata contra Aduviri porque incumplió reglas de conducta. Precisamente, por trasgredir esas medidas, se dictaminó prisión preventiva por 15 días.

Abdo aseguró que la prisión preventiva ya cumplió su objetivo. Añadió que no hay motivo para que su defendido quiera fugarse, porque mantiene diversos arraigos y aún es autoridad regional.

PUEDES VER: Licitación para expediente de drenaje para Juliaca se lanzaría esta semana

Luque presente

Según la citación del consejo, el vicegobernador regional encargado del gobierno regional, Agustín Luque, se hará presente antes del debate.

Explicará el cambio de funcionarios en diversos sectores y la situación actual de la entidad regional. Posteriormente, responderá preguntas de los consejeros.

Agustín Luque estará acompañado por sus asesores y funcionarios de línea.