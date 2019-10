Meléndez habría recomendado a madre de su hijo para trabajar en Ética

En la Comisión de Ética del disuelto Congreso laboró Erika Fernández Carrasco. Su nombre se vincula al del titular de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, a raíz de que ella es la madre del hijo del ministro, según Panorama.

Fernández Carrasco laboró en ese grupo de trabajo entre junio a agosto del 2018, ganando un sueldo de 2 598 soles como auxiliar.

La expresidenta de Ética, Janet Sánchez, dijo al dominical que Meléndez realizó la recomendación. “Efectivamente, hubo una señorita de nombre Fernández, trabajaba en la Comisión de Ética. Sucede que había la necesidad de cubrir una plaza en el despacho de la comisión y la señorita me la propusieron, la entrevisté cumplía con los requisitos y ocupó ese cargo, pero fue unos meses nada más”, señaló.

“El congresista Meléndez en su momento la recomendó, pero yo la entrevisté, y la señora cumplía con los requisitos que necesitaba el cargo”, añadió.

Janet Sánchez, quien estuvo en la bancada oficialista para luego sumarse a Contigo previo a la disolución del Congreso, señaló desconocer el vínculo entre el ministro Jorge Meléndez y Erika Fernández. “Yo desconocía que tenía algún vínculo. Nunca me dijo que tenía un vínculo familiar”, expresa.

Sánchez detalla que “yo no tenía conocimiento al principio. Sin embargo, luego me entero, precisamente porque también me llamaron por este tema. Definitivamente le tuve que decir, no me podía quedar callada”.

PUEDES VER 81 % de peruanos desaprueba la gestión de Mercedes Aráoz como vicepresidenta

“Yo le pregunté al congresista Meléndez, inclusive sobre esta situación y me dijo que bueno habían tenido un vínculo familiar ahí, creo que no me corresponde entrar a mayores detalles”, explica la excongresista. “De haber tenido conocimiento del caso, nunca la hubiera contratado, porque habría un conflicto de intereses entre el Congresista y la señora”.

Erika Fernández, posteriormente, laboró en el Ministerio de la Mujer y este año en el de Educación.

Según el dominical, el ministro Jorge Meléndez se pronunció sobre el caso señalando que “si la señora Fernández tiene la posibilidad de trabajar, debe ser por sus logros, y es un insulto para ella y para las mujeres en general que pretendan dejar entrever que necesitan alguna ayuda para trabajar”.