Dicen que es un payaso

Esta es la historia de un villano. De un hombre sin ideología que –por azares del destino y de la sociedad en la que vive– terminó enfrentándose a los oligarcas y convertido en el símbolo rabioso de la lucha de clases. Pueden ser testigos de esta trayectoria en el cine más cercano. No hablo del Joker –o no solo de él– sino del documental peruano “La revolución y la tierra”.

Gonzalo Benavente (37), director del film sobre Velasco, dijo en una entrevista con En Cinta que el proyecto se gestó cuando un día escuchó a Marisa Glave –durante la campaña de 2016– reconocer aspectos positivos de la Reforma Agraria. O, mejor dicho, cuando vio la avalancha de críticas que recibió Glave por tamaña blasfemia.

Han pasado tres largos años desde entonces. Lo que era un tabú ahora está de moda. Basta ver no solo la expectativa que ha generado el documental, sino la cantidad de páginas de memes velasquistas repletas de veinteañeros reivindicando el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Lo que hasta hace nada era el gran culpable de que “el Perú se retrasara 30 años”, ahora se ha normalizado. No es el cuco, sino todo lo contrario.

Este viraje en la mirada a Velasco es una bandera vieja en los sectores más politizados de la izquierda, pero se ha acentuado en los últimos tiempos y ha abandonado el ámbito académico de la discusión histórico/ideológica hasta integrarse al discurso habitual, memero, del joven peruano con cierta inquietud política.

Buena parte de este fenómeno se debe a la hegemonía absoluta del conservadurismo rancio, histérico y mercantilista como portavoz mediático y representante político de la derecha. Un sector encabezado por apellidos de reminiscencias gamonales. No es casualidad que Olaechea sea, a la vez, el principal rezago de los viejos órdenes: el congresal y el de los tenedores de los bonos de la reforma. El líder de dos clubes de señores blancos mayores que han perdido ante las redes juveniles, ante los cholos propietarios y ante las mujeres que no se relajan yendo a la peluquería. ¿Cómo ser un peruano de a pie y no oponerse a todo lo que representa Olaechea?

El problema es que, al otro lado, el elector sólo encuentra a las izquierdas. Las desfasadas defensas de lo que es la derecha en el Perú están terminando de contrarrestar esas vacunas que fueron Alan I y Sendero. La derecha liberal –la supuesta alternativa– consiste en unos cuantos opinólogos que no tienen por quién votar en enero. ¿Qué partido puede asumir el legado de lo que quiso ser la Bancada Liberal? Parece que nadie, que en enero la derecha volverá a asumir el mismo discurso que la está enterrando. Porque –como diría José José en “Payaso”– uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser.