“La izquierda peruana y la derecha ponen en jaque a la democracia”

Cajamarca. ¿Con la disolución del Congreso terminó la crisis política?

Nuestro país es emergente, con una democracia débil, que siempre va a estar sujeta a este tipo de vaivenes y, lo que creo que hoy hemos cerrado un ciclo, lo cual no significa que la crisis política haya desaparecido, estamos en manos de diversos actores que algunos a veces quieren patear el tablero y eso proviene de los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha, que tratan de poner en jaque a la democracia.

¿De qué servirá el adelanto de las elecciones, finalmente el presidente Martín Vizcarra salió con su gusto?

No es que haya salido con su gusto, era necesario.

¿Confía en el gobierno de Martín Vizcarra, ahora que no tiene un Congreso opositor?

Se abre un nuevo escenario, con nuevos retos y grandes desafíos, ahora todos tenemos que articular estrechamente para poder hacer la inversión pública, promover la inversión privada.

El presidente ya no podrá agitar a diario la bandera de la corrupción, tengo la impresión de que usted no es contestatario. ¿El apoyo a Vizcarra es incondicional o interesado?

En mi caso, por la formación política e ideológica que tengo, siempre actúo con absoluta transparencia y guiado por principios y convicción democrática, no hay nada de una prebenda, no existe ninguna negociación bajo la mesa.

Pero alguito sacarán las regiones con este respaldo a Vizcarra...

Claro, ¿de qué manera podemos ganar para Cajamarca? que nos ayude a través de las instancias que ellos tienen, a través de los arbitrajes, con la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), para ver el sistema nacional de adquisiciones donde tenemos serios inconvenientes; con las certificaciones ambientales y por supuesto, darnos los presupuestos para la continuidad de los proyectos. En este año uno de los compromisos, incluso con el presidente, es darle continuidad y concluir con todas las obras que se han iniciado antes, porque es un montón de dinero.

Los ocho años del Movimiento de Afirmación Social (MAS) en la región Cajamarca, se caracterizó –supuestamente– por la defensa del agua. ¿Qué hará en ese sentido?

El agua es fundamental, pero tomarlo como bandera política, creo que es un error, que nos distrae. La colectividad quiere acciones concretas, hay un millón 200 mil cajamarquinos que no tenemos acceso al agua clorada, 500 mil que no tienen acceso al saneamiento.

Los conflictos mineros en el sur no amainan, ¿podría tener eco en Cajamarca, y poner en riesgo el proyecto Michiquillay?

El tema de los conflictos lo hemos puesto en la mesa del presidente Vizcarra, es algo en el cual debemos concentrarnos todos los gobernadores y alcaldes también; y eso es lo que debe hacerse en el sur, la escalada no debe darse porque el Perú no está para conflictos sociales, podemos discrepar, estar en desacuerdo, pero siempre debemos poner todos los argumentos en la mesa para ir confrontándolo para buscar el mejor camino. En el caso de Michiquillay, ya está adjudicado, la empresa con el gobierno nacional deben definir el derrotero y el cronograma que deben haber establecido.

Muy “bonita” foto al lado de Jhony Lescano, “Vitocho” Belaunde, que parecían irreconciliables con usted. ¿Retornó la fraternidad?, faltaría Barnechea... ¿o lo sigue considerando aprista?

Lo que sucede es que Barnechea no es dirigente, no es miembro del comité político.

¿No es nadie?

Es un militante respetable, pero no tiene la categoría de dirigente, por eso no participa de esas reuniones. Fíjate, ese día fue el cumpleaños del presidente Belaunde, y él hizo el milagro.

Entonces esa reconciliación lo atribuye a un milagro.

Yo pienso que sí…

¿Pero eso no le alcanza a Barnechea?

Es una decisión personal que él hace.

No tuvieron la cortesía de invitarlo, él fue candidato presidencial.

Fue candidato presidencial teniendo un rol protagónico y lo tiene, pero sin embargo en los partidos políticos, nosotros todos los militantes nos debemos a las decisiones que tome el comité político, por lo que veo, no tiene experiencia partidaria y por eso actúa como un llanero solitario.

Es irreconciliable su postura con él.

No es nada personal, he hablado con él en varias oportunidades…

¿No se han visto las caras?

Te soy sincero, nunca me he sentado con él en toda mi vida, no es nada personal, te reitero, sino un tema de principios.

¿Siente que Barnechea es más aprista que belaundista?

No quisiera calificarlo, pero por sus gestos la propia militancia y la población así lo cree; que sigue siendo aprista.

Usted al igual que el Tribunal Constitucional (TC) está fuera de juego como presidente de Acción Popular (AP), porque en ambos casos se cumplieron sus mandatos...

Gracias por esa comparación. Yo estoy ahí no porque quiera estarlo, ni la vicepresidenta Bertha Arroyo, no es fácil dirigir un partido, estoy ahí porque los estatutos del partido así lo conceden y también el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), somos los únicos que estamos reconocidos y eso me da la potestad de convocar al comité político y al plenario.

¿Qué espera del nuevo Congreso?

Tengo la esperanza de que llegue gente joven de buena voluntad, y trabaje fuerte por el país y no responda a ningún grupo de poder.

¿En algún momento dudó en que el presidente Vizcarra fuera a cerrar el Congreso o le salió el indio provinciano?

(Ríe) Yo nunca dudé, la última vez que nos vimos en Jaén le hice notar que era una difícil decisión, pero todo el pueblo peruano lo estábamos esperando y ya advertíamos que el fujimorismo se había reconstruido y podía llegar al voto de la vacancia, y te soy sincero, no es que la comunicación con el presidente sea muy fluida tampoco.