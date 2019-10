Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Martín Vizcarra:

“Si Pedro Olaechea firma como presidente del Congreso, está usurpando un cargo”.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió a las solicitudes presentadas por Pedro Olaechea ante el Tribunal Constitucional a fin de que se anule la disolución del Congreso.

El titular de la Comisión Permanente no podía presentar ese tipo de denuncias por no ser más el presidente del Congreso. Tras ello, el Ejecutivo denunció ante la Fiscalía a Pedro Olaechea.

Francesco Petrozzi

“Fuerza Popular ha caído en las manos equivocadas”.

En entrevista con La República, el nuevo ministro de la Cultura, Francesco Petrozzi, indicó que con el tiempo Fuerza Popular se volvió más radical.

“Quisiera no mencionar nombres (de los de las manos equivocadas). Yo ahora soy ministro de Cultura y esto no me eleva a un plano superior, al contrario, me da más obligaciones y tengo que ser un mejor servidor público, pero hay cosas de las que prefiero no opinar. El pueblo sabe quiénes son. Las personas que escribieron tuits ofensivos hasta nuestro mandatario o la persona que dijo que el Ministerio de Educación era Sodoma y Gomorra. Yo no tengo que mencionar esos nombres, la gente los sabe”, precisó Francesco Petrozzi.

Indira Huilca

“Forzar a que vayan los accesitarios es no aceptar la disolución del Congreso”.

La exlegisladora sostuvo ello en referencia a los intentos de algunos congresistas para que los accesitarios ingresen a la Comisión Permanente cuando solo deben estar presente los 27 que pertenecen a dicha mesa.

"El fujimorismo y Olaechea quieren que el Congreso funcione con normalidad y eso no es así. Corresponde tomar decisiones”, adicionó Indira Huilca.

Mario Vargas Llosa

“Yo apoyo absolutamente al presidente Vizcarra en la clausura del Congreso. Ha hecho bien en cerrarlo. Era una vergüenza para el Perú, un Congreso de semianalfabetos, de pillos”.

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ratificó su respaldo a Martín Vizcarra por disolver el Legislativo el lunes 30 de septiembre.

Marco Arana

“El personal de confianza sabe que cuando se le retira no está mal. El Congreso ha sido disuelto y este personal cesa con los congresistas”.

Como se conoce, solo los 27 políticos que conforman la Comisión Permanente deben contar con personal.

Juan Carlos Tafur

“(El Congreso que se elija en enero) será mejor que el disuelto por no tener una mayoría aplastante. Su composición hará un escenario más gobernable”.

El periodista y analista político aseveró ello en entrevista con La República. Las elecciones parlamentarias se efectuarán el domingo 26 de enero de 2020.

Martín Benavides

“Aquí estamos en un nuevo intento de frenar el avance de la reforma universitaria (...) Esta medida va en contra del papel regulador de la Sunedu, sus avances y en contra del Estado peruano por garantizar una universidad de calidad”.

El superintendente de Sunedu, Martín Benavides, declaró ello luego de que se aprobara una medida cautelar a favor de la Universidad Telesup. Con esa decisión, se suspende -al menos por ahora- la denegatoria de licenciamiento de la casa de estudio.