Congresistas disueltos de Frente Amplio no volverán a postular

Hernando Cevallos aseguró que los exparlamentarios de Frente Amplio que cumplieron funciones en el Congreso disuelto no tienen intenciones de volver a postular al Parlamento el 26 de enero del 2020.

“Los congresistas que hemos sido disueltos no vamos a participar [del proceso], sea cual sea la condición legal de sí o no, no vamos a participar en estas elecciones”, aseguró en RPP.

PUEDES VER Enrique Fernández anuncia precandidatura al Congreso para el 2020

Asimismo, Hernando Cevallos contó que desde el Frente Amplio buscarán una renovación en el Legislativo y esperan “tener una buena representación” en número y calidad de quienes postulen en el 2020.

“Vamos con una agenda, tratando de privilegiar la lucha contra la corrupción y abordar primero los problemas económicos, sociales que tenemos en nuestra patria, ambientales. Ya tenemos en el Congreso una serie de proyectos presentados, que ha quedado a mitad de camino, una posición frente a distintos temas que esperemos haya correlación de fuerzas favorable para poder abordar”, expresó.

PUEDES VER 85 % de peruanos aprueba la disolución del Congreso

Cabe señalar que Enrique Fernández Chacón ha anunciado sus deseos de ser candidato al Congreso por el Frente Amplio, aunque aclaró que hasta el momento es precandidato, pues el partido político todavía no empieza el proceso de democracia interna para elegir a sus representantes al Legislativo.

“Con mucho gusto y con mucha decisión. Siempre limpiecito. Voy a morir invicto”, dijo en RPP. “La Constitución se ha quedado corta para calmar la crisis que tenemos. Se ha demostrado que la realidad ha sido más rica que todo lo que estaba escrito”, agregó.

En otro momento, Enrique Fernández Chacón consideró que es necesario eliminar la impunidad y que la inmunidad sea solo para quienes proponen ideas y aseguró que se puede cambiar el modelo económico pero no de manera extrema.