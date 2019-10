Pedro Cateriano: “Urviola parece un vocero fujiaprista”

Un tenso intercambio verbal protagonizaron este domingo el ex presidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola y el ex primer ministro Pedro Cateriano.

Urviola, en una entrevista para RPP, comentó que el escritor Mario Vargas Llosa había sido malinformado por Pedro Cateriano respecto a la disolución del Congreso que decretó el presidente de la República, Martín Vizcarra, cuya decisión el exmagistrado también criticó porque, a su criterio, no se puede asumir una denegación fáctica de la cuestión de confianza.

De inmediato, en respuesta para dar sus descargos, el ex presidente del Consejo de Ministros se puso en contacto con RPP vía telefónica para criticar al exmagistrado por apegarse, según estimó, a la línea del fujiaprismo para descalificar la disolución del Congreso, con argumentos políticos esbozados por excongresistas como Mauricio Mulder (Apra) y Héctor Becerril (Fuerza Popular).

“Él ahora repite los argumentos fujiapristas, los falsos argumentos, porque lo que está haciendo ahora es tergiversar los hechos [...] yo lo que he señalado es que el señor Urviola malinterpreta la situación. Guarda silencio de todas las violaciones que los fujiapristas han cometido y de la situación a la que han llevado al Parlamento. Ahora el señor Urviola parece un vocero fujiaprista”.

Ante la asociación con el fujiaprismo, Urviola respondió para hacer un deslinde y afirmó que luchó contra la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y que el mismo ex primer ministro Pedro Cateriano era consciente de ello.

“Yo no le he imputado que no luchó contra la dictadura de Fujimori y Montesinos”, repuso el ex titular de la PCM. “Se va por la tangente [y] ahora emplea los argumentos de Becerril y Mulder para intentar atacar o cuestionar una atribución constitucional del presidente de la República”, rechazó.

“El hecho concreto es que este Parlamento se negó, votó y se negó a discutir y votar la cuestión de confianza. No es un invento, no es una afiebrada afirmación que yo hago. Es un hecho objetivo”, señaló Cateriano.

En otro momento, el también ex ministro de Defensa cuestionó el modo en que el exmagistrado se presenta, al referir que este acude “como un constitucionalista” pero que, al final, “lo que está haciendo es usar argumentos políticos para atacar".

“Lo que yo sostengo es que el Parlamento disuelto actuó permanentemente violando la Constitución, desde que no supo digerir la señora Keiko Fujimori su derrota ante Kuczynski. Yo he defendido el orden constitucional. No pertenecí a la agrupación política del señor Kuczynski ni a la del señor Vizcarra; pero ante permanentes y sucesivas violaciones del orden constitucional que asestó el fujiaprismo [desde el Congreso], tampoco lo vi al señor Urviola protestar”, criticó Cateriano al ex titular del Tribunal Constitucional.

“Él ahora se presenta como un neutral constitucionalista y lo que está haciendo son ataques políticos. Cuestionarme a mí por tener una reunión [en Palacio] posterior a los hechos ocurridos, es hacer política, como la hacen los fujiapristas, de intentar descalificar”, dijo Cateriano.