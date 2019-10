Petrozzi: “Fuerza Popular ha caído en las manos equivocadas”

Francisco Petrozzi, el actual ministro de Cultura, conversó con La República sobre su paso por Fuerza Popular, bancada que fue la principal opositora al Ejecutivo. Además, acerca de los desafíos liderando la cartera y el nuevo Congreso que será elegido en enero del 2020.

Hoy (ayer) se publicó un decreto de urgencia que amplía por un año la exoneración del IGV a la industria editorial. ¿Qué resultados ha traído este beneficio? ¿Beneficia a todas las editoriales o solo a las grandes?

Yo puedo hablar de números. En el año 2000, antes de que existieran estos beneficios tributarios, el Perú registró un total de 2001 títulos y en el 2016, fueron 6436 títulos: 5432 impresos y 821 digitales. Además, en el país tenemos una piratería tremenda en cuestión de literatura. La manera de acercar a la gente a los libros de verdad, es que los libros no sean caros. Hoy costarían 18 % más que ayer y yo respeto mucho la propiedad intelectual. O sea, qué sentiría uno si fuera escritor y se sienta 10 veces a escribir una novela y un día va a la calle y ves su novela está siendo vendida en una esquina sin que uno reciba un centavo por su trabajo. La dignidad de la creación en el Perú debe ser respetada.

El Ministerio de Cultura ha cambiado 8 veces de titulares desde julio de 2016. ¿Cómo se puede trabajar con tantas variaciones en el mando?

Cuando uno llega a un ministerio requiere también imprimir su firma, su manera de ser y de pensar, pero hay algo que trasciende y es el país. Yo no puedo llegar al Ministerio de Cultura a cambiar las tendencias y las obras de los anteriores ministros. Entonces, creo que es una buena intención de una persona medianamente inteligente conservar a los buenos trabajadores. Naturalmente, tendré que cambiar a algunos, pero el Ministerio de Cultura tiene una identidad muy bonita ahora y la voy a continuar.

Ya que comenta los cambios de puestos, hay rumores de que le habría pedido la renuncia a María Emma Mannarelli de la dirección de la Biblioteca Nacional. ¿Puede confirmar esta información?

Hasta que haya alguna manifestación oficial por parte de la Biblioteca todo sigue como está, pero sí le voy a decir que la Biblioteca y el Archivo de la Nación se tienen que reconfigurar porque no están funcionando bien. Tendríamos que hacer algo más, me parece lento el proceso y los trabajadores no están contentos. Además, el Archivo necesita un local urgente porque se nos están, literalmente, y perdoname la palabra, pudriendo nuestros documentos históricos. Entonces, yo tengo que luchar por los trabajadores de esta Biblioteca.

¿Entonces no ha solicitado la renuncia?

Yo no he hablado personalmente con ella. Cualquiera que diga que yo he hablado personalmente con la señora Mannarelli está dando un dato falso.

¿Y no ha pedido la renuncia?

No he visitado la Biblioteca Nacional todavía. Es todo lo que tengo que decir.

¿Vienen cambios en el Lugar de la Memoria?

Ninguno. Creo que ahora sí, de verdad, es un lugar para la memoria y reconciliación. Aquí hay una historia que nos pasó, fue tremenda y no la podemos cambiar. La historia se tiene que contar y, a veces, la verdad duele, pero debe prevalecer. Estoy muy contento con el señor Manuel Burga que ha hecho un trabajo espectacular.

Hace un año, tuiteó acerca de Keiko Fujimori y dijo que el Poder Judicial la detuvo como “una madre de dos niñas que fue detenida mientras colaboraba con la justicia”. Se acaba de cumplir un año de su detención. ¿Sigue pensando lo mismo?

Mira, el tema de la privación de libertad de la señora Fujimori, a título personal, por supuesto, como ser humano, me conmueve. Pero quien ha hecho cosas que están fuera del marco de la ley debe saber que está siempre en riesgo de tenerlas que pagar. Es todo lo que puedo comentar. La justicia en el Perú va precisamente a eso con el presidente Vizcarra, a que sea igual para todos.

Ya pasó un año desde que se retiró de Fuerza Popular, principal partido que se opone al Ejecutivo. Ahora, usted es parte del Ejecutivo. ¿Cómo ha cambiado el panorama?

Yo me retire porque sentía que mi manera de pensar era absurda dentro del grupo.

¿En qué sentido?

Me sentía en un grupo de personas muy conservadoras que no tomaban en cuenta mis proposiciones. Entonces, agradeciéndoles mucho la oportunidad de llegar a las elecciones, tuve que decirles que yo me iba.

¿Cómo ve ahora su salida?

Me siento muy feliz porque se formó la Bancada Liberal junto con Alberto de Belaunde, con quien decidí el nombre, y tuvimos a grandes congresistas como Gino Costa, Guido Lombardi y Vicente Zeballos. La verdad es que mi paso por la Bancada Liberal fue un placer porque pude ser yo.

¿Y cómo ve ahora a Fuerza Popular? Ha sido la bancada de mayor oposición al Ejecutivo.

Se ha ido endureciendo la agrupación porque en Fuerza Popular había personas abiertas al diálogo y a la tolerancia. Había unos cuantos congresistas que tenían interés en que fuera una muestra de colaboración, pero ha caído en las manos equivocadas.

¿Quiénes son las manos equivocadas?

Para terminar la idea, el misterio del Congreso disuelto es que cuando entraron eran 73 y cuando se disuelve, contando todas las alianzas, eran 92. No se les podía ganar nada. ¿Cómo crees que se dio la Ley del Cine?

Antes de hablar de la Ley de Cine, me puede mencionar quiénes son “las manos equivocadas” en las que cae Fuerza Popular.

Quisiera no mencionar nombres. Yo ahora soy ministro de Cultura y esto no me eleva a un plano superior, al contrario, me da más obligaciones y tengo que ser un mejor servidor público, pero hay cosas de las que prefiero no opinar. El pueblo sabe quiénes son. Las personas que escribieron tuits ofensivos hasta nuestro mandatario o la persona que dijo que el Ministerio de Educación era Sodoma y Gomorra. Yo no tengo que mencionar esos nombres, la gente los sabe.

Sobre la Ley de Cine, falta una segunda votación. ¿Se va a aprobar mediante un decreto o quedará en manos del nuevo Parlamento del próximo año?

Yo quisiera promulgarla como un decreto de urgencia, pero esa es una decisión final del Consejo de Ministros. De no ser así, estoy seguro que el próximo Congreso será uno de gente joven, preparada, con valores. Todo lo que no tuvimos ahora lo vamos a tener.

¿Confía en que el nuevo Parlamento será mejor del que se acaba de disolver?

Bueno, mi naturaleza es ser positivo y confiado.

La Ley de cine no considera una cuota de pantalla. ¿Se va a modificar para que esta se incluya?

Ese es un cambio que se dará pasito a paso. Haber logrado los incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas es histórico, nos estamos acercando a modelos como los de Chile y Colombia. Poco a poco. Tenemos que demostrarle al Perú que el cine nacional merece todo lo que le estamos ofreciendo. Con el tiempo vendrá la cuota de pantalla naturalmente.