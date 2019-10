Loza niega vínculos entre Keiko y Ortiz de Zevallos, pese a votos de FP a favor del abogado

Giuliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, respondió a una nota periodística que sugiere un conflicto de interés en el eventual nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro del Tribunal Constitucional debido a que tiene proyectos empresariales.

De acuerdo a un informe de Perú 21, Gonzalo Ortiz de Zevallos es representante de unos inversionistas que intentan adquirir varios medios periodístico en Perú.

En línea con ello, intenta tener efectuar una alianza comercial -para lograr dicho propósito- con el empresario Rudolph Giuliani, también abogado de Estados Unidos y exasesor de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

PUEDES VER Salaverry: Keiko es la que toma la última decisión en FP cuando no hay acuerdo

De acuerdo a Giuliana Loza, desde la nota se busca realizar un vínculo entre el abogado y Keiko Fujimori cuando no existiría.

“Rechazo enfáticamente la información publicada en la que se pretende atribuir y relacionar a mi patrocinada, señora Keiko Fujimori Higuchi, con un hecho ajeno a su persona, pretendiéndosele vincular tendenciosamente con el señor Gonzalo Ortiz de Zevallos, a quien no conoce ni tiene ningún tipo de relación, y la presunta compra de medios de prensa. Lo cual es totalmente falso y ajeno al conocimiento de mi patrocinada”, sostuvo la defensa en una carta enviada al medio.

“En el íntegro de la nota solo se hace referencia a una presunta relación entre las dos referidas personas (Giuliani y Ortiz de Zevallos); sin embargo, se utiliza en los diversos espacios la imagen de la señora Keiko Fujimori, dando a entender que ella estuviera relacionada con ellos, cuando lo cierto es que no tiene ninguna vinculación con ellos ni con los hechos que señalan”, añade.

PUEDES VER Keiko Fujimori se pronuncia tras cumplirse un año de su detención preliminar

Vale recordar que con votos del fujimorismo y de bancadas aliadas, Gonzalo Ortiz de Zevallos fue escogido como nuevo integrantes del TC antes de la disolución del Legislativo. Además, de que el abogado es primo de Pedro Olaechea, que fue elegido por la bancada mencionada como presidente del Congreso.

A la vez, hace unos días La República informó que el fujimorismo trata de apoderarse del TC a fin de que dicho organismo tenga integrantes más acorde a sus necesidades.

Ortiz de Zevallos no ha sido nombrado como nuevo magistrado del TC debido a que cuando ocurrió la votación para elegirlo, se contó el voto de la excongresista María Elena Foronda cuando ella no se encontraba en su curul, por lo que no pudo emitir ninguna elección.

Hasta que no se resuelva dicha observación, no puede asumir el cargo, explicaron fuentes de La República.