RMP sobre demanda de Olaechea: “Debería ser desechada por improcedente”

La abogada señaló que el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Ejecutivo para resolver si este último tuvo las competencias necesarias para disolver el Congreso.

Asimismo, RMP indicó que para interponer esta acción, según el Código Procesal Constitucional, se hace mediante los titulares de la institución afectada, pero bajo la autorización de un colegiado, es decir, el Pleno.

No obstante, la conductora de RTV recordó que el Congreso ya no existe y, que por tanto, Pedro Olaechea ya no es el titular.

“La demanda debería ser desechada por improcedente porque no tiene legitimidad para actuar”, comentó.

De igual modo, recalcó que la medida cautelar pide suspender los efectos del Decreto Supremo que disuelve el Congreso y, por consiguiente, se postergue el proceso electoral.

“Suspendida la disolución, se reinstaurará el Congreso y obviamente vacan al presidente, pero eso no dice la resolución (…) el proceso electoral ya está en marcha, entonces la medida no tiene ninguna razón de ser”, explicó.

La letrada agregó que este Tribunal Constitucional es el tema de fondo de la cuestión de confianza que se presentó el 30 de setiembre último y que fue negada por el Legislativo.