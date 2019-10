Ingreso del primo de Olaechea al TC inclinaría fallo a favor de bonistas agrarios

Informe: María Elena Hidalgo

El Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado definitivamente sobre el reclamo de los dueños de los bonos de la Reforma Agraria, quienes demandan al colegiado que deje sin efecto un fallo de dicha instancia que rechazó que los dueños de dichos valores le cobren al Estado US$ 14 mil millones.

El actual presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea Álvarez Calderón, en representación de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Deuda Agraria (ABDA), promovió la acción ante el TC para dejar sin efecto la sentencia que perjudicaba sus intereses. Por lo que la designación de su primo, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, generó controversias.

Precisamente, La República preguntó si el TC tenía pendiente algún pronunciamiento sobre los bonos de la Reforma Agraria, entre cuyos propietarios se encuentra el propio Pedro Olaechea. Pero este, para espantar sospechas sobre el nombramiento de su primo, dijo que no había nada: “(El caso de los bonos agrarios) ya no está en sede nacional. La vía se agotó. Está en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). El TC ya falló en contra. En el Perú, la vía está agotada. Ya no estoy en la asociación (de bonistas) que litigó y perdió. No hay más”, explicó el presidente de la Comisión Permanente y bonista agrario, Pedro Olaechea, a este diario.

Pero fuentes del TC consultadas por este diario manifestaron que existe la eventualidad de un cambio, y que el ingreso de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea podría resultar determinante en el objetivo de los bonistas de lograr cobrarle al Estado US$ 14 mil millones.

Después de que el 16 de julio de 2013 el TC determinó que la deuda agraria debía actualizarse con el sistema del dólar estadounidense, se presentó el pedido de nulidad de este fallo por parte de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), misma que en ese entonces era representada por Pedro Olaechea.

Intereses comunes

El 25 de julio de este año, los magistrados del TC Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Nuñez y Eloy Espinoza Saldaña declararon improcedente el pedido de nulidad.

Sin embargo, los magistrados Ernesto Blume Fortini, José Sardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa presentaron el voto singular como minoría a favor de que se declare nula la resolución del 2013.

Esto es, se pronunciaron a favor de que Pedro Olaechea y los demás bonistas nacionales y extranjeros cobrasen al Estado peruano US$ 14 mil millones contantes y sonantes. Los bonos fueron emitidos por el régimen militar luego de expropiar tierras, en el marco de la llamada Reforma Agraria.

Con el voto de la mayoría que rechazó el pedido de nulidad que interpusieron los bonistas agrarios, el caso debió quedar cerrado. Sin embargo, fuentes del TC informaron a La República que la respectiva resolución nunca fue publicada en el diario oficial El Peruano, y que solo se hizo en la página web de la institución.

"Esta omisión deja abierta la posibilidad de que a futuro se puedan hacer cambios de criterios y de decisiones en las votaciones", indicaron las fuentes del Tribunal Constitucional.

“Es más, en caso entrara un nuevo miembro al Tribunal Constitucional -por ejemplo, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo del bonista y presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea-, este puede avocarse a la causa y dar su opinión en reemplazo del magistrado saliente. Incluso alguno de los que ya han votado puede cambiar su votación. Si sucede de esa forma, no sería la primera vez”, indicaron las fuentes.

"Justamente, el voto singular del magistrado Augusto Ferrero Costa a favor de la anulación de la resolución emitida por el colegiado el año 2013, se dio por avocamiento a la salida del magistrado Óscar Urviola Hani", señalaron las fuentes.

De hecho, fuentes relacionadas con el TC, confirmaron a este periódico que desde el disuelto Congreso surgen distintas formas de presión para que juramente como miembro del colegiado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo hermano del expresidente de los bonistas agrarios Pedro Olaechea.

“Si Ernesto Blume Fortini y los miembros del Pleno del Tribunal Constitucional ceden a la presión, se pueden implicar en un lío enorme, en caso se prestan a mover esta situación. Hay que dejar en claro que, si alguien lo juramenta o lo admite a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, está cometiendo delito de abuso de autoridad y usurpación de funciones", señalaron las fuentes del TC.

Fuentes del TC: “Hay muchísimo dinero de por medio”

“Desde hace años (Pedro Olaechea) cree que (los magistrados del Tribunal Constitucional) somos un obstáculo para sus objetivos", dijeron fuentes relacionadas con el TC.

"Olaechea ha apoyado acusaciones constitucionales contra los miembros del TC y cree que metiendo al primo (Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea), que de Derecho Constitucional no sabe nada, puede cambiar la correlación los votos en el caso de los bonos. Y sí, si entra un nuevo magistrado en el TC, podría cambiar la resolución que rechaza el cobro de los bonos agrarios. Hay muchísimo dinero de por medio”, indicaron.

“El temor que existe es que en los próximos días algunos magistrados salgan por actividades, licencias o vacaciones, y ese momento puede ser aprovechado para activar el tema de la juramentación de Gonzalo Ortiz de Zevallos y conseguir los votos”, precisaron.