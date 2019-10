Gobiernos de Perú y Chile ratificaron relaciones comerciales

Los presidentes de Perú y Chile, Martín Vizcarra y Sebastián Piñera, se reunieron ayer durante cuatro horas durante el III Gabinete Binacional realizado en Paracas, Ica.

En la ceremonia de inauguración del encuentro entre jefes de Estado, el mandatario peruano expresó que estas sesiones sirven para fortalecer los vínculos económicos entre ambos gobiernos.

“La relación entre Perú y Chile no solamente es de lazos de amistad, sino también sólidas en sus raíces comerciales en el orden de US$ 2.500 millones al año por inversión y que alcanza (en total) entre Perú y Chile alrededor de US$ 30 mil millones”, comentó Vizcarra.

Resaltó que existen coincidencias en el desarrollo de los dos países. Por ejemplo, asemejó la actividad minera y la agrícola. “Además, tenemos la capacidad de desarrollar energía no convencional”, sostuvo.

Previo a la ceremonia, Vizcarra visitó el Puerto General San Martín, en Pisco, junto con sus ministros.

"El año pasado se inició la modernización y ampliación de este puerto, que fue severamente afectado en el terremoto del 2007", resaltando que traerá mayor inversión.

Destacó que, en el 2016, cuando él era ministro de Transportes se intentó avanzar la obra, pero estaba entrampada por problemas con el Estudio de Impacto Ambiental, pero cuando asumió la presidencia resolvió este problema y se pudo formar la concesión para firmar el contrato.

Resalta que cuando esté lista la obra, las embarcaciones van a ir directamente a este puerto para recoger los productos de esa región, y necesitarán transportarlos al Callao.

Pronunciamiento

Antes de clausurar el gabinete, Vizcarra y Piñera suscribieron la Declaración de Paracas y un pronunciamiento sobre la coyuntura política en Ecuador.

En el primer documento resaltaron la lucha contra la corrupción y la implementación del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”.

Y en el segundo oficio manifestaron su respaldo al gobierno de Lenín Moreno: “Los presidentes (…) expresan su total apoyo a la democracia y el Estado de derecho y rechazan enérgicamente cualquier intento de desestabilizar el proceso democrático ecuatoriano”.

Compromisos adicionales

Por otro lado, los ministros de Perú y Chile suscribieron ocho acuerdos relacionados a las carteras de Cultura, Defensa, Transportes y Comunicaciones y Educación. Se trata de intercambios de bienes y servicios culturales, gestión y fiscalización del transporte terrestre, creación de la Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (RAMPOL) para luchar contra la delincuencia transnacional, entre otros.

Plan de trabajo del gabinete se conocería a fin de mes

Antes de asistir al Gabinete Binacional, el presidente Martín Vizcarra expresó que a fines de octubre su gabinete ministerial presentará su plan de trabajo hasta que la ciudadanía elija al nuevo Congreso. En ese sentido, no descartó que la exposición de esas propuestas sea ante la Comisión Permanente en vista de que el Parlamento está disuelto.

Precisó que está evaluando con el premier Vicente Zeballos cómo presentar sus objetivos ante la población y la Permanente. “Estamos trabajando con metas ambiciosas”, manifestó el jefe del Estado durante su visita al puerto San Martín, en Ica. El primer ministro, más tarde, respondió que se buscará un espacio público para que el gabinete exponga.