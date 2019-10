Chumbivilcas ‘jaquea’ a Las Bambas con bloqueo de corredor minero

Cusco: José Víctor Salcedo

La casa de adobe de dos pisos de Lucía Chávez está al costado del Corredor Minero del Sur. En tres puntos hay rajaduras y las paredes están cubiertas por una capa leve de polvo. Ella vive en el anexo Taquina, distrito de Ccapacmarca, provincia cusqueña de Chumbivilcas.

"No hay mucho polvo ahora porque no están pasando los camiones de la mina. Cuando pasan los 700 camiones diarios a veces no podemos respirar, por eso sufrimos de tos seca", dice.

El corredor vial tiene una extensión de 482.200 kilómetros. Atraviesa casi un centenar de comunidades entre Apurímac, Cusco y Arequipa. La vía afirmada es usada por la transnacional china MMG Limited para trasladar sus minerales desde la mina Las Bambas (Challhuahuacho, Apurímac) hacia el puerto de Matarani, en Arequipa.

Desde el 22 de setiembre, varias comunidades de Chumbivilcas mantienen tomada esta vía como medida de protesta.

El Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA) evaluó el corredor minero en territorio de Chumbivilcas y concluyó que hay contaminación sonora por el paso de los camiones encapsulados, pero no afectación por polvareda. A la gente le desagradó el resultado.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, reconoció el daño. “No hemos venido a negar realidades. Es innegable que hay contaminación del aire con partículas”, anotó ayer en Chumbivilcas, donde llegó para iniciar el diálogo con los comuneros.

Casi toda la gente que habita cerca del corredor vial se queja del paso de los vehículos encapsulados. De enero a octubre, la vía estuvo obstruida por casi cien días. Primero, entre febrero y abril, los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) bloquearon el corredor en el fundo Yavi Yavi, distrito de Colquemarca, provincia cusqueña de Chumbivilcas. Los campesinos recibieron este fundo como compensación por la venta de sus tierras para que funcione la mina Las Bambas.

Reclamo en Chumbivilcas

Ahora una decena de comunidades de Chumbivilcas cumplen una huelga que impide el paso de los camiones encapsulados desde el 22 de setiembre.

Al inicio, demandaban que la minera modifique el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para incluirlos como zona de influencia directa, compensación por el terreno y uso de la carretera, además de la desclasificación de la vía nacional a departamental o vecinal.

La demora en la respuesta motivó que los reclamos cambien. Ahora varían de comunidad a comunidad, pero hay consenso en solicitar al Ejecutivo la desclasificación de la vía nacional, que implicaría anular el DS 011 que en 2016 dio Transportes y Comunicaciones para elevar ese tramo carretero.

El ministro Trujillo dijo que no es posible la desclasificación o la derogatoria de la norma, pero sí la modificación; lo cual debe ser discutido para llegar a consensos y hacerlo cumpliendo un proceso.

Hay dos salidas desde la perspectiva de los dirigentes: suspender el paso de los vehículos o que la minera construya un mineroducto.

No hay diálogo

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo; el viceministro de Orden Interno, Esteban Saavedra, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, llegaron ayer hasta la explanada de Muyoq Orcco, límite entre Ccapacmarca y Colquemarca, para iniciar el dialogo.

Hablaron durante casi tres horas con dirigentes campesinos de las comunidades de Ccancahuani, Saywa, Huascabamba, Cruzpampa, Tahuay, Huininquiri e Idiopa Ñaupa Japu Urinsaya. Casi a las tres de la tarde se rompió el diálogo.

El viceministro Saavedra salió exaltado de la cita. Se ofendió porque los dirigentes los calificaron de estar del lado de la minera y haber actuado por algún favor al cambiar la categoría de la vía. Tuvo un cruce de palabras con el alcalde de Chumbivilcas, Marco Ibarra.

El ministro Trujillo también cuestionó a Ibarra de atacar al Estado siendo parte de este. Tras ese episodio, la comitiva del Ejecutivo se retiró. “No hay voluntad de diálogo. Seguimos dispuestos a conversar”, dijo el titular del MTC.

Pérdidas llegan a US$ 76 millones

La empresa minera lamentó que se hayan generado heridos en este conflicto y reiteró la necesidad de alcanzar consensos para lograr el bien común y la paz social en Cusco.

Debido a diversos bloqueos desde inicio de año en varias vías públicas, las pérdidas reportadas por la empresa a junio de este año alcanzan los US$ 76 millones.

Ayer, a diferencia de Chumbivilcas, en Paruro el diálogo llegó a buen puerto. Los pobladores levantaron el bloqueo de una vía que no es del corredor minero, pero es usada por la empresa.