La repetición ofende

Quizás sin proponérselo, Carmen McEvoy ha publicado algo muy parecido a la segunda parte de La historia de la corrupción en el Perú (2013), la monumental investigación de Alfonso Quiroz. A diferencia de este título, el libro de McEvoy, Perú: reflexiones sobre lo cotidiano y la historia (Peisa, 2019), es una colección de columnas periodísticas que publicó en el último lustro. Desde la perspectiva de historiadora, McEvoy interpreta acontecimientos políticos coyunturales, con una lucidez, profundidad y precisión, deslumbrantes y desoladoras. Lo que sucede en el país, especialmente en lo relacionado a la corrupción gubernamental o privada, es una repetición de viejas prácticas cuyos orígenes encontramos en el siglo XIX. Solo cambian los personajes. Es una conclusión a la que también arribó Quiroz.

“¿De qué sirve celebrar el Bicentenario de la Independencia sin antes liberarse de aquellas lacras que indignaron a nuestros padres fundadores? Entre ellas, la corrupción, el sistema de privilegios, las dinastías familiares, la explotación, la ausencia de justicia para los más débiles y el manejo de la prebenda de parte de una casta burocrática a la cual lo único que le interesa es preservar el poder”, escribió McEvoy. ¿Acaso el fujimorismo no pretendía capturar el Tribunal Constitucional como último recurso para excarcelar a su jefa Keiko Fujimori? Es un ejemplo muy reciente.

Hace poco criticaron de “clasista” a Mario Vargas Llosa por haber escrito que la alianza fujiaprista “había convertido (al Congreso) en un circo grotesco de forajidos y semianalfabetos”. McEvoy también lo dijo: “La ignorancia rampante de muchos de nuestros congresistas unida a su incapacidad de entender que ellos sirven al Perú, y no a una fuerza totémica, todopoderosa y distante, nos está llevando al despeñadero”. Ignorante no es solo el que no ha recibido instrucción sino también el que se niega a recibirla.

Es que en el país hay gente a la que le ofende que le digan la verdad. No quiere saber cómo ocurrieron los hechos. ¿Cómo despojarse de las taras nacionales si todavía hay quienes celebran la zancadilla, la trampa o la puñalada? ¿Por qué Odebrecht pudo robar millones a los peruanos? “Porque tuvo el apoyo de nuestros políticos y funcionarios públicos que (...) los ayudaron en su tarea criminal”, señala McEvoy. Probablemente lleguemos al 2021 con tres ex presidentes presos por corrupción, algo que los fundadores del Perú seguramente jamás vieron ni en sus peores pesadillas.