Hildebrandt: “Mi tesis es que el fujimorismo es el senderismo metido en el sistema democrático”

El periodista César Hildebrandt se refirió, en la columna de su semanario, a la disolución del Congreso y al papel que ha jugado el fujimorismo en su rol parlamentario. Además, se manifestó sobre los tiempos en los que el Perú enfrentó al senderismo.

“El senderismo fue lo peor que nos pudo suceder. Al final, afortunadamente, fue derrotado. Acabaron con él las Fuerzas Armadas en su versión patriótica, los ronderos, herederos de la resistencia cacerista, el pueblo horrorizado, la Policía. Nos libramos de Sendero. Lo erradicamos”, se lee en su columna en Hildebrandt en sus trece.

“Mi tesis es que el fujimorismo es el senderismo metido en el sistema democrático. El fujimorismo no mata, pero corrompe. No atenta contra militares, pero los convirtió en ladrones. No destruye infraestructura, peor pudre instituciones. No intimida con coches bombas, pero amenaza a sus adversarios con una vocación omnívora por el poder”, añade Hildebrandt.

En otro momento, César Hildebrandt indica que Sendero quería bañar en sangre a todo el país y dominar a las gentes por el terror y señala que “el fujimorismo aspirará siempre al control absoluto y a la hegemonía a cualquier costo. Sendero soñaba con una dictadura polpotiana. El fujimorismo quiere un Gobierno autoritario y ultrarreaccionario que no conozca de ningún pudor para imponerse”.

César Hildebrandt escribió la columna luego de que Martín Vizcarra decida disolver el Congreso, ya que el Parlamento le negó en dos ocasiones la cuestión de confianza al Ejecutivo.

El periodista consideró que Martín Vizcarra tomó esta medida frente a un Parlamento que se encontraba secuestrado por el fujiaprismo y que la tarea de los peruanos es el “destierro democrático, a través de las urnas, del fujimorismo”.